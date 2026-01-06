EU ya no señala a Maduro como líder del Cártel de los Soles; eliminan alusiones en nueva acusación

Nueva York, Estados Unidos.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un documento en el cual se eliminó una gran parte de las acusaciones en contra del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en las cuales se le señalaba como participe y presunto líder de las operaciones del Cártel de los Soles. Dichas acusaciones habían sido expuestas por un gran jurado estadounidense en 2020 y usadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump como argumento para su intervención en Venezuela.

Dichas acusaciones señalaban que el exmandatario venezolano "ayudó a gestionar y en última instancia, a liderar el Cártel de los Soles a medida que ascendía al poder en Venezuela". Asimismo Washington también ha acusado a la cúpula del Cártel de los Soles de apoyar a organizaciones como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa como parte de una conspiración para enviar drogas al territorio norteamericano.

#Mundo | Desde la Cámara de Representantes, Donald Trump dijo sobre Nicolás Maduro: “Es un tipo violento y ha matado a millones de personas” uD83DuDDE3?



uD83CuDFA5 @RapidResponse47 pic.twitter.com/gGO72RCLj2 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 6, 2026

Sin embargo, en la nueva imputación modificada por la fiscalía horas después de la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas por fuerzas de Estados Unidos, se rebaja el lenguaje del texto anterior y se eliminan las alusiones al supuesto cártel como una organización real, aunque mantienen los señalamientos al venezolano por tráfico de drogas.

Dicho documento refleja que Maduro "participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción en la que poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes". También menciona que estas ganancias fluyen hacia funcionarios corruptos que "operan en un sistema de clientelismo dirigido por quienes están en la cima, conocido como el Cártel de los Soles".

Mientras tanto, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se declararon inocentes de los cargos de drogas y armas presentados en su contra y optaron, por el momento, por no impugnar su detención. La histórica aparición en la corte de Maduro y Flores el pasado lunes 5 de enero marca el inicio de lo que podría ser un largo proceso judicial, ya que probablemente lucharán contra la legitimidad de su captura militar. La próxima audiencia del caso está agendada para el 17 de marzo de 2026.

#Mundo | Nicolás Maduro se declaró no culpable de cargos por narcotráfico y terrorismo en su primera audiencia ante una Corte de Nueva York, donde afirmó que sigue siendo el presidente de Venezuela. pic.twitter.com/m6liF3sKt3 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 5, 2026

Fuente. Tribuna del Yaqui