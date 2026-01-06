Europa respalda a Dinamarca y Groenlandia ante renovado interés de Trump de controlar la isla

Copenhague, Dinamarca.- Los jefes de Estado y de gobierno de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, Reino Unido y Dinamarca difundieron este martes 6 de enero de 2026 una declaración conjunta en la que expresaron su respaldo a Dinamarca y a Groenlandia, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiterara su interés en que su país controle la isla ártica.

En el comunicado, los líderes señalaron que 'Groenlandia pertenece a su gente' y ellos deciden sobre los asuntos que les conciernen. Asimismo, indicaron que la seguridad en el Ártico debe abordarse de manera colectiva en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), de la que Dinamarca forma parte.

Groenlandia pertenece a su gente. Corresponde a Dinamarca y Groenlandia, y sólo a ellos, les toca decidir sobre los asuntos que conciernen a Dinamarca y Groenlandia", indicó la declaración de los líderes de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, Reino Unido y Dinamarca.

Trump declaró recientemente a la revista The Atlantic que Estados Unidos 'necesita Groenlandia' por motivos de defensa. Estas afirmaciones se produjeron después de una operación militar estadounidense en Venezuela que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro, un hecho que incrementó la atención de los aliados de Washington sobre la postura de la Casa Blanca en asuntos internacionales.

Groenlandia, con una población aproximada de 57 mil personas, es un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca. Aunque no es un miembro independiente de la OTAN, está incluida en la alianza a través de Dinamarca. Su ubicación entre Europa y América del Norte le otorga relevancia estratégica para sistemas de defensa, además de contar con recursos minerales y potenciales rutas marítimas que podrían ganar importancia con el deshielo del Ártico.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, agradeció el respaldo expresado por los dirigentes europeos y reiteró que el territorio no está en venta. Señaló que cualquier decisión sobre el futuro de la isla corresponde a su población y que el diálogo con Estados Unidos debe mantenerse por canales diplomáticos.

Fuente: Tribuna del Yaqui