María Corina Machado promete regresar a Venezuela "lo antes posible" tras caída de Maduro

Caracas Venezuela.- La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz María Corina Machado prometió ayer lunes 5 de enero de 2026 en un diálogo con la cadena estadunidense 'Fox News' regresar a su país "lo antes posible", y arremetió contra la presidenta interina Delcy Rodríguez. "Estoy planeando regresar a Venezuela lo antes posible", aseguró Machado, aún cuando el presidente Donald Trump pareció haberla apartado del proceso para una transición de gobierno en declaraciones posteriores al ataque.

Esta es la primera entrevista que concede Machado a un medio de comunicación desde que militares estadunidenses capturaron y sacaron por la fuerza de Caracas al mandatario Nicolás Maduro la madrugada del sábado en un audaz operativo con bombardeos en la capital venezolana.

uD83CuDDFBuD83CuDDEAuD83DuDDE3? En entrevista con 'Fox News', la líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró que le "encantaría decirle personalmente" al presidente estadounidense Donald Trump que "#Venezuela quiere compartir el Nobel de Paz con él" ?? https://t.co/FgtraDrSF9 pic.twitter.com/HCTX6nSlo9 — FRANCE 24 Español (@France24_es) January 6, 2026

Rodríguez, quien ha manifestado su disposición a cooperar con Washington, era la vicepresidenta del líder izquierdista, quien está siendo juzgado en Nueva York por cargos relacionados con el narcotráfico. La opositora agregó que Rodríguez es "rechazada" por el pueblo venezolano, y que los votantes están del lado de la oposición.

Machado también afirmó que "una Venezuela libre" se convertirá en el "centro energético" de América, y prometió "desmantelar todas las estructuras criminales" que han perjudicado a los venezolanos. Trump pareció dejar a un lado a Machado en el proceso de transición, al considerar que no tiene el "respeto" necesario para conducir el país. Luego de la captura de Maduro, Trump dijo estar dispuesto a trabajar con Rodríguez siempre y cuando se cumplan los objetivos de Washington.

En unas elecciones libres y justas, ganaremos con más del 90 por ciento de los votos, no tengo ninguna duda", agregó.

En particular, el republicano quiere reabrir Venezuela a las compañías petroleras estadounidenses para que exploten sus reservas de crudo, las mayores del mundo. El lunes, Machado ofreció entregarle a Trump su Nobel, un premio que el presidente estadounidense había declarado públicamente que ambicionaba.

El pueblo de Venezuela, porque este es un premio del pueblo de Venezuela, desea ciertamente entregárselo a él y compartirlo con él. Lo que hizo, lo he dicho, es histórico. Es un paso enorme hacia la transición a la democracia", declaró Machado a Fox News.

uD83DuDD08¡Machado promete regresar a Venezuela “lo antes posible”!uD83DuDC40



La líder opositora venezolana y nobel de la Paz María Corina Machado prometió el lunes en un diálogo con la cadena estadounidense Fox News regresar a su país “lo antes posible”, y arremetió contra la presidenta… pic.twitter.com/fsqHuCVQZC — El Nuevo Diario (@elnuevodiariord) January 6, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui