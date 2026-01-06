NUEVO ATAQUE A UCRANIA: La defensa aérea ucraniana derriba 53 drones lanzados por Rusia

Ucrania.- Rusia lanzó la noche del pasado lunes y la madrugada de este 6 de enero de 2026 aparatos aéreos no tripulados (drones) Shaed, Gerbera y de otros modelos contra territorio de Ucrania, de los que la fuerza de defensa lograron derribar 53, informó la Fuerza Aérea ucraniana, que reportó además impactos de ocho drones en seis localizaciones.

Los aparatos fueron lanzados desde las direcciones rusas de Milerovo, Kursk y Oriol, además del territorio ucraniano ocupado de Donetsk. El ataque aéreo fue repelido por la aviación, las unidades de misiles antiaéreos, los medios de guerra electrónica y sistemas no tripulados y los grupos de fuego móviles de las Fuerzas de Defensa de Ucrania, añadió el comunicado, que detalló que 40 de los drones eran Shahed.

Según el Ministerio de defensa de Ucrania, anoche derribaron-perturbaron 53 de los 61 drones Shahed, Gerbera y otros que les lanzaron los rusos pic.twitter.com/74t87ljy33 — charly015 (@charly0153) January 6, 2026

Por su parte, las fuerzas de sistemas no tripulados afirmaron este martes en su cuenta de Facebook haber destruido en los primeros cinco días del año cuatro mil 071 objetivos rusos, de los cuales mil 328 eran soldados. En los siete meses desde su creación, los operadores de drones realizaron más de 832 mil vuelos de combate en los que alcanzaron más de 168 mil objetivos rusos por un valor aproximado de 20 mil millones de dólares, agregaron en otro reporte.

Entre los objetivos enemigos alcanzados figuran 532 tanques, alrededor de dos mil 500 cañones y obuses, siete mil 697 vehículos y cinco mil 548 motocicletas, además de 50 mil 238 efectivos. "Durante los siete meses transcurridos desde su creación, el grupo de fuerzas de sistemas no tripulados ha cumplido eficazmente sus misiones en áreas clave del frente. La eficacia de las fuerzas de sistemas no tripulados está confirmada por los hechos", celebró el informe.

Rusia lanzó anoche 500 drones y 40 misiles sobre objetivos civiles en Ucrania. Zelensky propone una tregua y un referendum, Putin continúa presionando con ataques sobre la población ucraniana y exige territorio ajeno sin aceptar ceder. pic.twitter.com/SfEZtvS131 — Sofia. uD83DuDC78 ?? (@LSofiaDim) January 4, 2026

Por lo tanto, el gobernador de la región rusa de Tver, Vitali Korolev, informó que la persona fallecida en una explosión en una vivienda atribuida inicialmente al ataque de un dron ucraniano murió debido al estallido causado por la acumulación de gas. "Inicialmente se confundió con el resultado de la caída de escombros de drones, porque en ese momento se habían tomado medidas para repeler un ataque en la región", señaló.-

Fuente: Tribuna del Yaqui