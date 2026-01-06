Petro se lanza contra EU: "Secuestraron a Maduro para quedarse con el petróleo de Venezuela"

Bogotá, Colombia.- Hoy, martes 6 de enero de 2026, se cumplen cuatro días de la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte que autoridades estadounidenses que intervinieron y bombardearon Caracas. En un contexto lleno de tensión e incertidumbre, el jefe de Estado de Colombia, Gustavo Petro, lanzó un comunicado en el que aseguró que estas acciones por parte del Gobierno de Donald Trump responden a intereses económicos vinculados al petróleo de Venezuela, más que a una lucha contra el narcotráfico.

A través de sus redes sociales oficiales, el presidente colombiano sostuvo que no existe evidencia sólida que confirme la operación de un supuesto 'Cártel de los Soles', argumento utilizado durante años por autoridades estadounidenses para señalar a altos funcionarios venezolanos, incluyendo a Maduro. En ese contexto, Petro afirmó que la captura de su homólogo de Venezuela por fuerzas estadounidenses representa, en sus palabras, un "secuestro" con fines estratégicos.

Nicolás Maduro fue detenido en Caracas y trasladado a EU. Foto: Internet

¿Qué dijo Gustavo Petro?

En su mensaje, el presidente colombiano planteó que la narrativa del combate al narcotráfico ha sido utilizada para justificar acciones de intervención en países con amplias reservas energéticas. Según Petro, la detención del líder venezolano se enmarca en una lógica geopolítica histórica, alineada con políticas de influencia de EU en la región.

El mandatario también criticó a sectores políticos y económicos a los que acusó de responder a intereses oligárquicos globales relacionados con la industria armamentista, la energía y el desarrollo tecnológico, particularmente en el ámbito de la inteligencia artificial (IA)

Petro amplió su postura al advertir sobre los riesgos de una explotación conjunta de recursos energéticos en Sudamérica. Señaló que la extracción intensiva de petróleo venezolano y carbón colombiano podría generar daños ambientales irreversibles en regiones consideradas de alta riqueza natural y biodiversidad.

Aunque reconoció que Colombia carece de grandes reservas de petróleo y gas, destacó la presencia de carbón como un recurso que, bajo ciertas condiciones, podría convertirse en un factor de presión geopolítica y ambiental si no se maneja con criterios de sostenibilidad.

Siempre creyendo en espejitos y dando la tierra por ellos.



Yo estoy lo dije, no hay evidencia alguna que exista en el narcotráfico un "cartel de los soles", lo que indica que secuestraron a Maduro para quedarse con el petróleo de Venezuela, siguiendo su doctrina Monroe, a la… https://t.co/vM0zrjCNZu — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 6, 2026

Señalamientos directos contra el electorado de Trump

En este mismo mensaje, el presidente colombiano dirigió parte de su mensaje a los ciudadanos estadounidenses que respaldaron a Donald Trump en las elecciones, a quienes responsabilizó de apoyar (según su visión) proyectos políticos que priorizan la rentabilidad económica sobre la cooperación internacional y la protección del medio ambiente.

En ese sentido, Petro afirmó que EU perdió la oportunidad de fortalecer una alianza con América Latina orientada a la descarbonización y a un modelo de desarrollo menos dependiente de los combustibles fósiles.

El pueblo de los EEUU es el que se debe responsabilizar ante el mundo y la humanidad por su voto que genera la extinción humana, incluído el pueblo de los EEUU, que pierde la oportunidad de aliarse con Améeica Latina para descarbonizar el mundo, el mejor negocio de todos, porque salva la vida del planeta. Así que quienes votaron por Trump y aman a sus aliados, el club oligárquico, sin meterme en intimidades, deben saber que votaron por hombres codiciosos fuera de la ley", concluye el presidente colombiano.

Fuente: Tribuna del Yaqui