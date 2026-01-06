Trump se burla de los bailes de Nicolás Maduro; dice que lo intenta "imitar"

Washington, Estados Unidos.- En un reciente discurso que subraya la victoria de su administración, el presidente Donald Trump se burló de los bailes de Nicolás Maduro, señalando que el líder venezolano intentaba "imitarlo" mientras la Casa Blanca intensificaba la presión militar que culminó en su reciente detención y traslado a Nueva York.

Durante su intervención en el Centro Kennedy ante congresistas republicanos, Trump calificó a Maduro como un "tipo violento" y desestimó sus apariciones públicas previas a la captura. Según informes revelados por el New York Times, fueron precisamente los bailes de Maduro al ritmo de consignas como 'no war; yes peace' lo que colmó la paciencia del gabinete estadounidense.

pic.twitter.com/DVx794RpoQ — aapayés (@aapayes) January 6, 2026

Los asesores de seguridad nacional interpretaron estas coreografías como una burla directa a las presiones diplomáticas de Washington. Esta percepción fue el catalizador final para que Trump autorizara la incursión militar de la madrugada del pasado sábado, la cual resultó en la captura del líder venezolano en Caracas.

La relación entre Estados Unidos y Venezuela alcanzó su punto de quiebre definitivo a finales de 2025. Mientras Washington movilizaba recursos para forzar un cambio de régimen, Maduro respondía desde el Palacio de Miraflores con actos públicos donde bailaba remixes de sus propios discursos e incluso interpretaba temas de John Lennon.

pic.twitter.com/SuJTnf516Q — mauro (@MauroFdz) January 5, 2026

Puntos clave de la intervención a Maduro:

Acusaciones de crímenes: Trump afirmó que Maduro es responsable de la muerte de millones de personas.

Cierre de centros de tortura: El mandatario celebró la clausura de una supuesta "cámara de tortura" en el centro de Caracas tras la llegada de las fuerzas estadounidenses.

Contraste de liderazgos: Trump comparó sus propios movimientos virales (como los del sorteo del Mundial) con los intentos de Maduro por ganar simpatía popular a través del baile.

Con 48 horas después de su captura en suelo venezolano, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Ambos se declararon no culpables de todos los cargos presentados por la fiscalía estadounidense, marcando el inicio de un proceso judicial histórico que mantiene en vilo a la comunidad internacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui