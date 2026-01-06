Última hora: Trump asegura que Venezuela le dará a EU de 30 a 50 millones de barriles de petróleo

Estados Unidos.- Como TRIBUNA te ha informado, hay una gran tensión a nivel mundial tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Sumado a esto, hoy martes 6 de enero de 2026 por la tarde, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las "autoridades provisionales" de Venezuela entregarán a su país entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, los cuales serán vendidos en el mercado estadounidense.

En un comunicado mediante su red social, Truth Social, el presidente de Estados Unidos dijo: "Me complace anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 MILLONES de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos. Este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos. He solicitado al Secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. El petróleo se transportará en buques de almacenamiento y se transportará directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos. ¡Gracias por su atención!".

Cabe señalar que este mismo día, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en X, antes Twitter, que "secuestraron" (Estados Unidos) a Nicolás Maduro "para quedarse con el petróleo de Venezuela". Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, señaló que ningún agente externo gobierna Venezuela: "Mi destino no lo decide sino Dios". "Estamos acá gobernando junto al pueblo, el Gobierno de Venezuela rige nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierne a Venezuela".

Se sabe que la Casa Blanca está organizando una reunión con ejecutivos de compañías petroleras sobre Venezuela en la que se espera que asistan representantes de Exxon, Chevron y ConocoPhillips. El pasado sábado 3 de enero, al decir que Estados Unidos tomará el control de Venezuela, el presidente Donald Trump afirmó: "Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera".

