Estabilización, recuperación y transición: Marco Rubio detalla el plan de EU para el futuro de Venezuela

Washington, Estados Unidos.- Marco Antonio Rubio, Secretario de Estado de los Estados Unidos, ante la presencia de diversos medios de comunicación habló sobre lo que se avecina para el pueblo venezolano, pues como te hemos mantenido siempre informado sobre el tema, el pasado 3 de enero de 2026 fue capturado el expresidente Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, en Caracas, durante una operación encabezada por el país vecino de México.

Plan de tres pasos

En el plan expuesto por el político conservador de ascendencia cubana se prioriza la estabilización, la recuperación y la transición del país: "Tenemos un proceso triple en Venezuela. El primer paso es la estabilización de la nación. La segunda fase será la recuperación, garantizando que Occidente tenga acceso a los mercados venezolanos. La tercera fase será la transición", aseveró el nacido en Miami, Florida.

Estabilización del país

De tal forma que la denominada "cuarentena" tiene como objetivo evitar un vacío de poder y, por ende, asegurar el control de los recursos estratégicos. Asimismo, el integrante del equipo de trabajo de Donald Trump mencionó que precisamente este miércoles 7 de enero fueron incautados dos barcos y que se encuentran en proceso de cerrar un acuerdo para apropiarse del petróleo que "permanece estancado en Venezuela".

Marco Rubio

Por consiguiente, se contempla la incautación de crudo, ya que se planea confiscar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para posteriormente continuar con la venta y distribución, la cual consistirá en comercializarlo a precios del mercado global. Sin embargo, Rubio especificó que los fondos serán administrados por su país con el único propósito de beneficiar a los ciudadanos que anteriormente eran gobernados por Maduro y no a la corrupción. Asimismo, se incluye la seguridad marítima, ya que, como te informamos con anterioridad, fueron asegurados dos buques petroleros en el Atlántico Norte y el Caribe.

Recuperación económica y reconciliación

Una vez que el entorno esté estabilizado, se enfocarán en la apertura de mercados y la pacificación interna. El primer punto consiste en que empresas estadounidenses y occidentales puedan acceder sin inconvenientes al mercado venezolano para reconstruir la infraestructura petrolera. Ahora bien, en lo que respecta a la inversión masiva, se estima que será necesario destinar 100.000 millones de dólares a largo plazo. Por último, se plantea la reconciliación nacional, donde serán liberados presos políticos y regresarán figuras de la oposición que permanecían exiliadas, con el objetivo de reconstruir la sociedad civil.

Transición y elecciones

La etapa final propone la normalización democrática e institucional del país: "Y la tercera fase, por supuesto, será la de transición. Parte de esto se solapará. Se lo he descrito con gran detalle", concluyó el funcionario estadounidense. Cabe destacar que, según las declaraciones de Marco Rubio, estas etapas no son estrictamente lineales y todo dependerá de cómo avance la cooperación entre ambas autoridades, que en este caso sería con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela.

