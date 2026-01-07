Golpe internacional al Cártel de Sinaloa: Desmantelan en España red que surtía metanfetamina a Europa

Madrid, España.- Un operativo coordinado entre autoridades españolas y estadounidenses permitió desarticular en España una organización criminal hispano-mexicana presuntamente vinculada al Cártel de Sinaloa, señalada como una de las principales responsables del tráfico de metanfetamina hacia distintos puntos de Europa. La intervención es considerada uno de los golpes más importantes al narcotráfico en el continente europeo.

De acuerdo con información oficial difundida este miércoles 7 de enero de 2026, agentes de la Policía Nacional de España, en coordinación con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), lograron la detención de nueve personas, entre ellas un integrante del Cártel de Sinaloa y el propietario de una empresa utilizada como fachada para introducir la droga al país.

Metanfetamina ingresaba camuflada en cargamentos de mármol

Las investigaciones revelaron que la organización utilizaba un método fuera de lo común para evadir los controles aduaneros: La droga era enviada desde México oculta en cargamentos de piedras de mármol, los cuales eran importados legalmente a España y recepcionados por una empresa dedicada a este giro comercial.

Según detalló la Dirección General de la Policía, el dueño de la empresa de mármoles formaba parte activa de la red criminal, facilitando la entrada y distribución del narcótico una vez que los cargamentos llegaban a territorio europeo.

Segunda fase de la Operación Saga

El golpe forma parte de la segunda fase de la Operación Saga, una investigación de largo alcance iniciada en 2024 y dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional de España. Esta etapa concluyó con lo que las autoridades describieron como el segundo mayor aseguramiento de metanfetamina registrado en Europa.

En la primera fase, ejecutada en 2024 también con apoyo de la DEA, fue desmantelado el mayor centro de abastecimiento de metanfetamina del continente, con la incautación de mil 800 kilogramos de esta droga.

Golpe internacional al Cártel de Sinaloa

Las autoridades españolas subrayaron que esta operación representa un golpe directo a las estructuras internacionales del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales con mayor presencia global. La cooperación entre agencias de distintos países fue clave para seguir la ruta del narcótico desde su origen hasta su destino final en Europa. El caso continúa bajo investigación, mientras se amplían las indagatorias para identificar posibles cómplices, rutas alternas y redes financieras relacionadas con este esquema de tráfico internacional de drogas.

