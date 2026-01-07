La Casa Blanca confirma que Donald Trump evalúa "activamente" la compra de Groenlandia

Estados Unidos.- El presidente Donald Trump debate "activamente" con su equipo la compra de Groenlandia a Dinamarca, informó este miércoles 7 de enero de 2026 la Casa Blanca; el mandatario ha dejado claro que adquirir el territorio es una prioridad para la seguridad nacional de Estados Unidos, e indicó que es vital para disuadir a sus adversarios en la región ártica.

"Es algo que el presidente y su equipo de seguridad nacional están debatiendo activamente en estos momentos", respondió la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, a una pregunta sobre una posible oferta de Estados Unidos para comprar el territorio autónomo.

EE. UU. apuesta por la diplomacia con Groenlandia y anuncia reunión con Dinamarca



El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció este miércoles que se reunirá la semana próxima con diplomáticos daneses para conversar sobre Groenlandia, territorio que depende de… pic.twitter.com/SX3toc22lb — DW Español (@dw_espanol) January 7, 2026

Cuestionada sobre por qué Trump no descartaba una acción militar contra un miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Leavitt respondió: "Eso no es algo que haga este presidente. El presidente Trump siempre tiene todas las opciones sobre la mesa". La misma intención fue confirmada en días pasados por Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, que dijo que el presidente Trump estaría dispuesto a comprar Groenlandia y señaló que están preparando un plan actualizado para adquirir el territorio.

Hay que recordar que la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, reiteró el pasado lunes 5 de enero que ya había "dejado muy clara la postura del Reino de Dinamarca, y que Groenlandia ha dicho en repetidas ocasiones que no quiere formar parte de Estados Unidos". Entonces, ¿por qué Trump sigue prestando atención a esta isla remota y escasamente poblada, y por qué está causando tensiones con Europa?

Groenlandia es un enclave de vital importancia por dos razones principales: su geografía y sus recursos. Por un lado, vigila el paso estratégico entre el Ártico y el Atlántico (la brecha GIUK). Por otro, alberga grandes reservas de gas, petróleo y minerales esenciales. Estos últimos son vitales hoy en día, ya que permiten a potencias como Estados Unidos contrarrestar la influencia de China en el mercado global de materias primas tecnológicas. Encuestas en Groenlandia muestran una clara oposición a formar parte de Estados Unidos, con un 85 por ciento de los groenlandeses en contra del dominio estadounidense, según informó Reuters.

uD83DuDFE2 Trump busca hacerse con el tesoro de Groenlandia



El territorio autónomo de Groenlandia, que pertenece a Dinamarca, alberga recursos minerales estratégicos para la alta tecnología, entre ellos importantes yacimientos de tierras raras aún sin explotar.



Además, las nuevas… pic.twitter.com/vqI3LqzWyj — DW Español (@dw_espanol) January 7, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui