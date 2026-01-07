Polémica: Maduro y Cilia Flores presentan LESIONES tras intervención de EU en Venezuela

Nueva York, Estados Unidos.- Las circunstancias en las que fueron capturados el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, continúan generando polémica y tensión internacional. En las últimas horas, medios estadounidenses revelaron nuevos detalles sobre las lesiones que ambos habrían sufrido durante el operativo militar encabezado por fuerzas de Estados Unidos (EU) en Caracas, donde hubo bombardeos y muertos.

De acuerdo con reportes de NBC News y CNN compartidos el martes 6 de enero, la pareja presidencial presentaba hematomas visibles y sangrado leve al momento de ser localizada en el complejo donde se encontraba resguardada en Caracas. Las fuentes citadas señalan que las heridas se habrían producido antes del contacto directo con los militares estadounidenses, mientras intentaban huir y ocultarse dentro del inmueble.

Golpes durante la huida y evaluación médica posterior

Según la información difundida, Maduro y Flores habrían chocado contra una pared o una puerta metálica mientras intentaban resguardarse en una habitación del complejo. En el caso de la primera dama, funcionarios indicaron que se golpeó la cabeza al intentar pasar por un marco de acero de baja altura, lo que le provocó una lesión considerada leve.

Asimismo, las fuentes indican que ambos recibieron atención médica inicial a bordo de la aeronave que los trasladó a la Base de la Guardia Nacional Aérea Stewart, en el estado de Nueva York, donde se evaluó su estado de salud previo a su comparecencia judicial por cargos relacionados con narcoterrorismo, tráfico de cocaína y posesión de armamento.

Lo que se informó a legisladores de Estados Unidos

CNN detalló que los pormenores del operativo y las lesiones fueron expuestos durante una reunión privada con legisladores estadounidenses, celebrada el lunes 5 de enero. En el encuentro participaron funcionarios de alto nivel, entre ellos el secretario Marco Rubio; el secretario de Guerra de EU, Pete Hegseth; la fiscal general de EU, Pam Bondi; y el director de la CIA, John Ratcliffe.

Durante la sesión se explicó que las heridas pudieron producirse en medio del intento de escape, mientras se ejecutaba el ingreso táctico al complejo, el cual incluyó el uso de granadas aturdidoras para desorientar a quienes se encontraban en el lugar.

Piden más estudios médicos para Maduro y su esposa

Por otra parte, durante su presentación ante un tribunal federal en Manhattan, los abogados de Cilia Flores solicitaron estudios médicos adicionales, al señalar la posible existencia de fracturas en las costillas. La defensa de Maduro también expuso que el mandatario presentaba molestias físicas que requerían seguimiento médico.

Reporteros presentes en la audiencia señalaron que Flores mostró dificultad para mantenerse erguida, mientras que Maduro tuvo problemas para sentarse y levantarse. Bocetos elaborados en la sala mostraron a la primera dama con vendajes en la cabeza, lo que reforzó las versiones sobre las lesiones sufridas. Se espera que más adelante se compartan los resultados de los estudios.

Fuente: Tribuna del Yaqui