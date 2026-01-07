Trump y Petro bajan la tensión: Tienen llamada telefónica y acuerdan reunión en la Casa Blanca

Washington D. C.- En un giro inesperado para las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia, el presidente Donald Trump confirmó durante la noche de este miércoles 7 de enero que sostuvo una conversación telefónica con su homólogo colombiano, Gustavo Petro. El diálogo, que marca un punto de inflexión tras días de declaraciones cruzadas, tuvo como objetivo principal aclarar los desacuerdos recientes respecto a la política antidrogas y establecer una hoja de ruta para un próximo encuentro presencial en Washington D. C.

La confirmación del acercamiento se dio a través de la plataforma Truth Social, medio habitual de comunicación del mandatario estadounidense. En su mensaje, Trump reveló que la iniciativa de la llamada vino del despacho del presidente Petro, un gesto que fue bien recibido por la administración norteamericana. Lejos de la retórica confrontativa que había caracterizado las interacciones públicas de la última semana, el mensaje del líder republicano destacó un cambio de tono constructivo. Trump calificó como "un gran honor" la comunicación y señaló la disposición de ambas partes para abordar las diferencias de manera directa.

Este acercamiento diplomático se produce en un contexto de tensiones elevadas. Apenas 3 días antes, el domingo 4 de enero, el presidente estadounidense había emitido fuertes críticas hacia la gestión colombiana durante un vuelo en el Air Force One, expresando su inconformidad con las estrategias de erradicación de cultivos ilícitos y la situación política en la región, particularmente en relación con Venezuela. Sin embargo, la llamada del miércoles parece haber funcionado como un mecanismo de distensión, permitiendo pasar de los señalamientos públicos a la comunicación directa.

Se reunirán en la Casa Blanca

Según lo informado por el presidente Trump, los equipos diplomáticos de ambos países ya han recibido instrucciones para formalizar este nuevo entendimiento. Específicamente, se ha delegado al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, la tarea de coordinar con la Cancillería de Colombia los preparativos logísticos y temáticos para una reunión bilateral que tendrá lugar en la Casa Blanca en un futuro cercano. Este encuentro se perfila como una oportunidad clave para alinear las agendas de seguridad y cooperación hemisférica.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro ofreció más detalles sobre el intercambio desde la Plaza de Bolívar en Bogotá. Ante sus simpatizantes, el mandatario colombiano describió la conversación, que se extendió por aproximadamente 30 minutos, como un espacio necesario para evitar una escalada de conflictos. Petro enfatizó la importancia de mantener líneas de comunicación abiertas entre las naciones, bajo la premisa de que el diálogo es la única herramienta para prevenir confrontaciones mayores. "Si no se dialoga, hay guerra", sentenció el jefe de Estado, resaltando la urgencia de establecer puentes directos entre las cancillerías y las presidencias.

Lucha contra las drogas

Durante la charla, Petro expuso ante Trump los resultados de su política de seguridad, destacando el incremento en las cifras de incautación de cocaína durante su administración. El mandatario colombiano aprovechó la oportunidad para explicar su visión sobre la lucha contra el narcotráfico, la cual prioriza la interdicción y la sustitución de economías ilícitas por encima del uso de agentes químicos como el glifosato, un punto que ha sido históricamente sensible en la agenda bilateral.

Además del tema del narcotráfico, la agenda de la conversación abarcó otros asuntos de relevancia regional y global. Se abordó la compleja situación política de Venezuela, especialmente tras los recientes operativos estadounidenses en la zona, y el presidente Petro reiteró su llamado a buscar salidas negociadas. Asimismo, se puso sobre la mesa la preocupación compartida, aunque con enfoques distintos, sobre el cambio climático y la protección ambiental. Con la confirmación de esta futura cumbre en Washington, se espera que en los próximos días se anuncie la fecha oficial del encuentro.

Fuente: Tribuna del Yaqui