Venezuela confirma negociaciones con Estados Unidos para la venta de petróleo; aquí los detalles

Caracas, Venezuela.- Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) confirmó este miércoles 7 de enero de 2026 que se encuentra en una fase avanzada de negociaciones con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en un proceso que (según la estatal) busca fortalecer los lazos comerciales energéticos entre ambas naciones bajo un marco de legalidad, transparencia y mutuo beneficio.

De acuerdo con un comunicado oficial difundido por el gobierno venezolano, la comercialización del crudo se está diseñando bajo esquemas operativos similares a los ya vigentes con otras corporaciones internacionales, como la petrolera estadounidense Chevron. Pdvsa aseguró que se trata de una transacción estrictamente comercial y reiteró su compromiso de seguir construyendo alianzas que impulsen el desarrollo nacional 'a favor del pueblo venezolano'.

Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA) informa que actualmente cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países. pic.twitter.com/Ckjd5wiJ5z — teleSUR TV (@teleSURtv) January 7, 2026

La confirmación de la estatal petrolera se realiza luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que Venezuela vendería entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. La administración estadounidense ha señalado que el comercio del crudo venezolano será manejado directamente por Washington y que los recursos obtenidos estarán destinados a beneficiar a los venezolanos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, explicó que la estrategia de su país contempla tres fases: estabilización, recuperación y transición de Venezuela. Según Rubio, la cooperación con Estados Unidos es vista por las autoridades venezolanas como la única vía para transportar petróleo, generar ingresos y evitar un colapso económico. "No estamos improvisando", afirmó el funcionario, al asegurar que los planes han sido detalladamente explicados pese a las críticas de algunos senadores demócratas.

Por su parte, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, informó que Estados Unidos controlará la venta del petróleo venezolano por un tiempo 'indefinido' y que los ingresos de estas operaciones serán depositados en cuentas bajo control de Washington. Durante una conferencia energética en Miami, Wright indicó que inicialmente se pondrá en el mercado el crudo que actualmente se encuentra almacenado y, posteriormente, la producción que vaya saliendo del país.

La Casa Blanca respaldó estas declaraciones y aseguró que mantiene 'la máxima influencia' sobre el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez. Además, precisó que permitirá la venta de crudo venezolano a refinerías estadounidenses y a mercados internacionales, siempre bajo la supervisión del Gobierno de Estados Unidos y a través de canales legales y autorizados.

Como parte del proceso, el presidente Donald Trump recibirá el viernes a directivos de petroleras estadounidenses para discutir las perspectivas de negocio en Venezuela. El Departamento de Energía estadounidense también informó que el acuerdo contempla mejoras en la infraestructura energética venezolana, especialmente en la red eléctrica, con el objetivo de aumentar la producción, optimizar el suministro de energía y generar beneficios económicos y energéticos para ambas naciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui.