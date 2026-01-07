(VIDEO) Agente de ICE mata a mujer durante redada migratoria en Minneapolis; Trump respalda la decisión

Minnesota, Estados Unidos.- Este miércoles 7 de enero de 2026, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) asesinó a tiros a una ciudadana estadounidense en Minneapolis, justo en un barrio residencial. El hecho fue reportado cerca de la calle 34 Este y la avenida Portland, donde en ese momento personal del ICE llevaba a cabo una de las múltiples redadas migratorias implementadas por el gobierno de Donald Trump.

De acuerdo con información extraoficial, hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconoce la identidad de la víctima; únicamente se presume que se trataba de una mujer de 37 años de edad. Según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la fémina intentó atropellar a los oficiales y la reacción del agente se dio en legítima defensa; además, calificó la acción de la mujer como un "acto de terrorismo doméstico".

Reacciones encontradas

Por su parte, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, reprobó lo ocurrido y exigió que los agentes "abandonen la ciudad inmediatamente", ya que, desde su punto de vista, su presencia "está generando caos". En contraparte, Kristi Noem se mantuvo firme en su postura y declaró: "Uno de nuestros agentes actuó de manera rápida y defensiva; disparó para protegerse a sí mismo y a las personas a su alrededor".

Instante en que se acercan los agentes

El representante de la ciudad rechazó esta versión e incluso arremetió contra el despliegue federal de más de 2.000 agentes como parte del operativo migratorio en las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul. Asimismo, agregó que no están brindando seguridad, para posteriormente reiterar su exigencia de que se retiren. “Ya están intentando presentar esto como un acto de defensa propia. Habiendo visto yo mismo el video, quiero decirle algo directamente a todo el mundo: eso es una estupidez”, sentenció el alcalde.

uD83DuDEA8JUST IN: Another angle of the ICE shooting in Minneapolis!



It shows ICE Agents shooting an unarmed woman as she was driving off!



Then one of the Agents shot her!

https://t.co/iqxRW7E7pb — Lucas Sanders uD83DuDC4AuD83CuDFFDuD83DuDD25uD83CuDDFAuD83CuDDF8 (@LucasSa56947288) January 7, 2026

Ciudadanos enfurecidos y Donald Trump se pronuncia

De igual forma, quienes también manifestaron su inconformidad fueron decenas de ciudadanos que se congregaron en el lugar donde ocurrió la tragedia. En cuanto al presidente estadounidense Donald Trump, afirmó que la mujer actuó de forma violenta y que el agente respondió en completa defensa propia; incluso agregó que este tipo de situaciones se derivan de ataques constantes de la "izquierda radical" contra las fuerzas del orden, y dejó en claro que su administración únicamente está manteniendo "seguro a Estados Unidos".

Fuente: Tribuna del Yaqui