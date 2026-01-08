Donald Trump alista nueva fase contra los cárteles; anuncia que comenzará ataques por tierra

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la intención de su administración de escalar las operaciones antinarcóticos hacia una ofensiva terrestre, marcando un cambio respecto a las recientes maniobras marítimas ejecutadas en el Pacífico y en el Caribe. Durante una entrevista concedida a la cadena Fox News este jueves por la noche, el mandatario señaló que, tras las acciones en el mar, el siguiente paso lógico en su estrategia de seguridad es combatir a las organizaciones criminales directamente en tierra, argumentando que los cárteles ejercen un control sustancial sobre el territorio mexicano.

"Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México", declaró Trump, calificando la situación en el país vecino como un escenario lamentable que requiere intervención directa. Este anuncio se produce en un contexto de alta complejidad geopolítica. La administración estadounidense citó como precedente las recientes operaciones en Venezuela, las cuales culminaron con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, además de la destrucción de infraestructura portuaria utilizada presuntamente para el narcotráfico.

Si bien estas acciones en el Caribe, que incluyeron bombardeos a embarcaciones, han sido cuestionadas por diversos organismos internacionales y ONG en términos de legalidad, la Casa Blanca las presenta como un éxito operativo que busca replicar bajo nuevas modalidades. Por su parte, el gobierno de México mantiene una postura firme en defensa de su soberanía. La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en múltiples ocasiones su rechazo a cualquier tipo de intervención militar extranjera en suelo nacional.

A pesar de la retórica de Washington, la cooperación bilateral no se ha detenido, pues durante el año 2025, México procesó la extradición de decenas de capos del narcotráfico hacia Estados Unidos y reforzó la seguridad en la frontera compartida. Trump, no obstante, ha mencionado que sus ofertas de "ayuda" directa para combatir a los grupos criminales han sido sistemáticamente rechazada por la mandataria mexicana. En cuanto a la seguridad fronteriza, el presidente estadounidense defendió los resultados de su gestión actual.

uD83DuDEA8uD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83CuDDF2uD83CuDDFD??| #URGENTE El Presidente Donald Trump anunció que atacarán por tierra a los cárteles que gobiernan México, afirmando que sus operaciones de narcotráfico "han acabado con las vidas de 300 mil estadounidenses": "México está gobernado por los cárteles, es una lástima lo que… pic.twitter.com/3n2jvw0Yg0 — RAV Español (@RAVEspanol) January 9, 2026

Aseguró que los cruces ilegales y el trasiego de drogas han disminuido considerablemente, comparando la situación actual favorablemente frente a lo que denominó el "desastre" de años anteriores. Existe, sin embargo, una dualidad en el mensaje proveniente de Estados Unidos. Mientras el presidente Trump plantea una estrategia de intervención unilateral, las vías diplomáticas formales reconocen los esfuerzos de México.

Embajada reconoce a México

El mismo día de las declaraciones del mandatario, la Embajada de Estados Unidos en México utilizó sus redes sociales para destacar los logros de la administración de Sheinbaum. La sede diplomática resaltó la captura en Culiacán, el pasado 31 de diciembre, de Pedro Inzunza Noriega, alias 'El Sagitario'. Este individuo es identificado como el segundo al mando de la organización de Fausto Isidro Meza Flores, el 'Chapo Isidro', una figura clave al ser el primer líder imputado bajo las leyes de narcoterrorismo en Estados Unidos.

Este reconocimiento diplomático sugiere que, pese a la retórica de una ofensiva terrestre, la cooperación institucional en materia de inteligencia y seguridad continúa arrojando resultados tangibles sin necesidad de incursiones militares.

uD83EuDD85 En este #JuevesDeJusticia:

uD83CuDDF2uD83CuDDFD asesta golpes al narcotráfico al destruir sustancias y precursores asegurados por @GabSeguridadMX. Además, cae “El Sagitario”, líder criminal buscado en uD83CuDDFAuD83CuDDF8 por narcotráfico. #SegurosJuntos pic.twitter.com/UXfY8UCoN4 — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) January 9, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui