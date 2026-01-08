El Senado de Estados Unidos aprueba resolución para limitar ataques militares contra Venezuela

Washington, Estados Unidos.- El Senado de Estados Unidos aprobó este 8 de enero de 2026 una resolución de procedimiento que busca impedir al presidente Donald Trump realizar nuevas acciones militares contra Venezuela sin la autorización del congreso. La votación fue de 52 votos a favor y 47 en contra, lo que permite que la iniciativa avance para su discusión formal en la cámara alta.

La medida se apoya en la Ley de Poderes de Guerra, que establece que el presidente debe contar con el aval del congreso para involucrar al país en acciones militares prolongadas. En la votación, todos los senadores demócratas votaron a favor, junto con un grupo de senadores republicanos que se sumaron al bloque mayoritario.

Resolución

La decisión del senado se realizó días después de una operación militar estadounidense en Caracas, en la que fuerzas de Estados Unidos detuvieron al presidente venezolano Nicolás Maduro. El gobierno estadounidense no había solicitado autorización previa al congreso para esa acción, lo que motivó cuestionamientos por parte de algunos legisladores sobre el alcance de las facultades presidenciales en materia de política exterior y uso de la fuerza.

Resolución del Senado sobre acciones en Venezuela

Durante el último año, el congreso había intentado en al menos dos ocasiones avanzar resoluciones similares relacionadas con Venezuela, pero ambas fueron bloqueadas por la mayoría republicana. Estos intentos ocurrieron tras un incremento de la presión militar estadounidense, que incluyó operaciones contra embarcaciones en el sur del mar Caribe a partir de septiembre.

La resolución aprobada hoy aún deberá superar otras etapas legislativas antes de convertirse en vinculante. Además, el presidente podría ejercer su facultad de veto en caso de que la iniciativa sea aprobada de manera definitiva por ambas cámaras del congreso.

Fuente: Tribuna del Yaqui.