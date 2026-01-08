Hermano de Delcy Rodríguez anunció que Venezuela liberará a "un número importante" de presos políticos

Caracas, Venezuela.- El gobierno de Venezuela ha tomado una decisión relevante en el panorama político actual. Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez y presidente de la Asamblea Nacional, confirmó este jueves 8 de enero que se llevará a cabo la liberación de un "número importante" de presos políticos. Esta medida tiene como objetivo principal abrir un camino hacia el entendimiento dentro del país y disminuir las tensiones que han marcado los últimos tiempos en el territorio venezolano.

Durante el anuncio oficial, el jefe de la delegación del chavismo para los procesos de diálogo explicó que esta acción no distingue nacionalidades, pues entre los beneficiados se encuentran tanto ciudadanos venezolanos como extranjeros. Rodríguez enfatizó que este movimiento busca crear un ambiente más estable, señalando que la intención es "consolidar la paz y la convivencia pacífica" entre todos los sectores de la nación.

#Mundo | El presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, anunció la liberación "de un número importante de presos" uD83DuDDE3?uD83CuDF0E pic.twitter.com/bQ5xbHfKuK — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 8, 2026

Aunque el funcionario no detalló la cantidad exacta de individuos que recibirán la boleta de excarcelación, sí dejó claro que se trata de una cifra relevante que impactará de forma positiva en el clima social del país. El presidente aseguró que "este proceso de excarcelación está ocurriendo desde este mismo momento" y agradeció al exjefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y al mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

La noticia ha generado diversas reacciones, ya que la situación de los detenidos por motivos políticos ha sido uno de los temas más delicados en la agenda de Venezuela. Al respecto, el representante del gobierno insistió en que el gesto es una muestra de voluntad política; "considérese este gesto del gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra Republica continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad", expresó Rodríguez.

En conclusión, la liberación de estos prisioneros se percibe como una ficha clave en el tablero de las negociaciones actuales. Mientras se espera la lista definitiva de los nombres de quienes saldrán en libertad, el mensaje enviado por el hermano de la presidenta Delcy Rodríguez busca posicionar al diálogo como la herramienta fundamental para resolver las diferencias, priorizando, según sus palabras, el establecimiento de una armonía duradera en Venezuela.

Fuente: Tribuna del Yaqui