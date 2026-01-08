TIROTEO durante FUNERAL afuera de iglesia en EU deja al menos dos muertos y seis heridos

Utah, Estados Unidos.- La violencia sigue al alza en Estados Unidos (EU). Este miércoles 7 de enero, elementos de distintos órdenes del Gobierno, así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un amplio operativo de seguridad en las inmediaciones de una iglesia en Salt Lake City, en el estado de Utah, luego de que se reportara un tiroteo que dejó un saldo preliminar de dos personas muertas y al menos seis heridas.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron ayer, miércoles 7 de enero de 2026, alrededor de las 19:30 horas, tiempo local, cuando se realizaba un servicio funerario en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ubicada en la capital del estado de Utah. En ese momento, se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego en el exterior del recinto religioso, lo que desató pánico entre los presentes.

Autoridades buscan al responsable del tiroteo en Utah. Foto: Twitter

Las personas que estaban en la iglesia buscaron donde resguardarse, al tiempo que reportaron los hechos a las autoridades. De inmediato se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron oficiales de diferentes órdenes del Gobierno y medios de comunicación, los cuales señalaron que al menos ocho personas fueron alcanzadas por proyectiles.

Más tarde, se confirmó que dos de las víctimas acribilladas perdieron la vida, mientras que las otras seis heridas fueron trasladadas de emergencia a distintos hospitales. De acuerdo con autoridades locales, tres de los lesionados se encuentran en estado crítico, mientras que la condición de las otras tres personas permanece sin ser confirmada.

El portavoz de la policía de Salt Lake City informó que, tras recibir el reporte, elementos de seguridad acudieron de inmediato y desplegaron un operativo para ubicar al responsable. Hasta el momento, el sospechoso continúa prófugo, por lo que las autoridades mantienen activa la búsqueda y exhortaron a la ciudadanía a proporcionar cualquier información que pueda contribuir a su localización.

#Seguridad | Tras las rejas: Detienen a Pedro 'N' por violentar y amenazar a su pareja al norte de Sonora uD83DuDC64uD83DuDEA8https://t.co/AHOYgkANDU — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 8, 2026

El caso continúa bajo investigación, mientras se refuerza la seguridad en la zona y se mantiene comunicación con los centros médicos para conocer la evolución del estado de salud de las personas heridas.

Fuente: Tribuna del Yaqui