Asesinato en Bolivia: Mauricio Aramayo, colaborador del presidente Rodrigo Paz, muere a balazos

Sucre, Bolivia.- La noche del pasado jueves 8 de enero de 2025, alrededor de las 21:00 horas, fue asesinado uno de los colaboradores más cercanos del presidente Rodrigo Paz en la ciudad de Tarija, al sur del país. De acuerdo con medios locales, el hombre fue identificado como Mauricio Aramayo, quien fue interceptado por dos sujetos encapuchados que viajaban a bordo de una motocicleta y quienes lo asesinaron a balazos cuando se encontraba al interior de su vehículo.

De inmediato, diversas corporaciones policiacas se movilizaron hasta la escena, entre ellas bomberos y paramédicos, quienes trasladaron a la víctima al Hospital San Juan de Dios, donde lamentablemente perdió la vida. Fue el fiscal departamental, José Mogro, quien confirmó la identidad del fallecido y añadió que ya se trabaja en las investigaciones correspondientes para dar con los responsables del crimen.

En sus declaraciones, el funcionario señaló que este tipo de hechos violentos no suelen ser comunes en Tarija, por lo que se comprometió a convocar una reunión urgente con las distintas autoridades, con el objetivo de acordar un plan que garantice la seguridad de la población. En TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización relacionada con este caso en particular.

Cabe destacar que, en el lugar de los hechos, los agentes policiacos acordonaron el área y, tras una revisión exhaustiva, localizaron varios casquillos percutidos, además de obtener imágenes captadas por cámaras de seguridad cercanas. Como dato adicional, la vocera presidencial Carla Faval mencionó que Aramayo había recibido amenazas cuando se encontraba al frente del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag): "Por no ceder a una coima, por hacer lo correcto y enfrentar a las mafias desde su trabajo", afirmó.

De igual forma, la funcionaria lo describió como un servidor público "recto" e "íntegro", que siempre defendió la legalidad a pesar de los riesgos que esto conlleva. Asimismo, Faval agregó que esta postura provocó que pagara "con su vida" y aseguró que este terrible desenlace no quedará impune, ya que "la lucha contra la corrupción no puede seguir cobrando vidas", declaró a través de su perfil en X, antes Twitter.

