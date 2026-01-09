Ataques israelíes en Gaza dejan al menos 13 muertos mientras continúa el alto el fuego

Franja de Gaza, Palestina.- Ataques israelíes en distintos puntos de la Franja de Gaza dejaron al menos 13 personas muertas el día de ayer jueves 8 de enero de 2026, de acuerdo con funcionarios de salud locales, tras la vigencia de un alto el fuego por fases entre Israel y Hamas y a la espera de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncie la conformación de una Junta de Paz para supervisar el acuerdo.

Funcionarios sanitarios y familiares informaron que entre las víctimas se encontraba al menos un menor de edad. Los ataques se registraron en el norte de Gaza, así como al este de Ciudad de Gaza, y provocaron además una docena de heridos, según hospitales de la zona.

Represarías

El ejército de Israel indicó este viernes 9 de enero que realizó ataques contra infraestructura y combatientes de Hamás en el norte y sur de la Franja, en respuesta a un proyectil fallido lanzado por insurgentes desde el área de Ciudad de Gaza. Israel ha señalado que todas sus acciones desde el inicio de la tregua responden a violaciones del acuerdo.

El alto el fuego, que entró en vigor el 10 de octubre, se encuentra en su etapa inicial, mientras continúan los esfuerzos para recuperar los restos del último rehén israelí que permanece en Gaza. No obstante, ambas partes se han acusado mutuamente de incumplir el acuerdo. De acuerdo con autoridades sanitarias locales, más de 400 palestinos han muerto en ataques israelíes desde que comenzó la tregua.

Ataques israelíes en Gaza

Fuente: Tribuna del Yaqui