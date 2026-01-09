Autoridades estadounidenses confiscan quinto buque petrolero en aguas del Caribe; estos son los detalles

Washington, Estados Unidos.- Las Fuerzas de Estados Unidos interceptaron otro buque petrolero en el mar Caribe este viernes 9 de enero de 2026 en una operación realizada antes del amanecer. Según informó el 'Comando Sur', este es el quinto petrolero confiscado como parte de la campaña de la administración del presidente Donald Trump para controlar la distribución del petróleo venezolano.

El 'Comando Sur de Estados Unidos', que anunció la confiscación del buque llamado 'Olina', afirmó esta acción con un mensaje claro y directo: "no hay refugio seguro para los criminales". La operación forma parte de la 'Operación Lanza del Sur' del departamento de guerra, los cuales declaran que su misión es "defender nuestra patria poniendo fin a la actividad ilícita y restableciendo la seguridad en el hemisferio occidental".

Once again, our joint interagency forces sent a clear message this morning: “there is no safe haven for criminals.”



In a pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear, in support of the Department of Homeland Security, launched from the USS Gerald R.… pic.twitter.com/StHo4ufcdx — U.S. Southern Command (@Southcom) January 9, 2026

Hasta ahora, los oficiales de Marina no han podido proporcionar detalles sobre si la Guardia Costera estadounidense formó parte de la fuerza que tomó control del buque, como ha sido el caso en intercepciones previas. Un portavoz mencionó que por el momento no hay comentarios sobre la incautación.

El 'Olina' navegaba falsamente bajo la bandera de Timor Oriental, según la base de datos pública de transportes marítimos de Equasis. Por su parte, la empresa británica de gestión de riesgos marítimos 'Vanguard' menciona que "la incautación es el resultado de una prolongada persecución de petroleros vinculados a envíos de petróleo venezolano sancionados en la región".

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, mencionó que el 'Olina' es otro buque tanque de la flota fantasma, sospechoso de transportar petróleo embargado y que había zarpado de Venezuela intentando evadir a las fuerzas estadounidenses. También menciona que estas flotas "no eludirán la justicia" y que la Guardia Costera confiscará los buques sancionados para "eliminar estas fuentes de financiación para actividades ilícitas, incluido el narcoterrorismo".

Estas acciones son estrategia de la administración Trump; tras la captura de Nicolás Maduro, incluye presión militar y acuerdos petroleros. La confiscación de buques tiene como objetivo estrangular los flujos de ingresos externos que no pasen por el control de Estados Unidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui