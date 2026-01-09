Demócratas advierten a Donald Trump que sería desastroso un ataque a territorio mexicano

Estados Unidos.- Un grupo de 75 congresistas demócratas de Estados Unidos advirtió que un potencial ataque unilateral por parte del presidente Donald Trump contra los cárteles de drogas establecidos en México sería contraproducente en la lucha contra el narcotráfico.

En una carta enviada al secretario de Estado Marco Rubio, los demócratas resaltaron lo dicho por Trump, incluyendo lo que dijo para Fox News: "Los cárteles de droga controlan México y algo debe hacerse en su contra". Señalan que una acción militar unilateral de Estados Unidos hacia México sin el consentimiento del mencionado país destruiría la confianza.

"México es el principal socio comercial de Estados Unidos y un socio de vital importancia con el que compartimos lazos familiares y fronterizos desde hace años. La presidenta Claudia Sheinbaum, México ha incrementado su cooperación con Estados Unidos", expresan en su carta los demócratas.

En su carta, los congresistas también mencionan su desacuerdo hacia las acciones tomadas por Trump hacia Venezuela, donde logró la captura de Nicolás Maduro y su esposa al enfrentar cargos por narco en la corte federal en la corte sur de Nueva York.

Tras una reunión en Canadá en noviembre del 2025 con cancilleres G7, el secretario Rubio aplaudió el drástico incremento en la cooperación con México junto con Sheinbaum por trasladar en 2025, 55 presuntos capos del narcotráfico, algo que diferencia con el anterior presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien limitó su colaboración.

En contraste, el presidente Donald Trump dijo a Fox News: "Los cárteles de narcotráfico controlan México" y fue más allá de decir que se siente triste por el país, además de insistir en iniciar una campaña militar terrestre contra los carteles sin mencionar más detalles.

