Grok desactiva generador de imágenes tras críticas por permitir ilustraciones de CONTENIDO PRIVADO

Estados Unidos.- Grok, el asistente de Inteligencia Artificial (IA) de la plataforma ahora conocida como 'X' (anteriormente 'Twitter'), de la cual es dueño Elon Musk, desactivó la función de creación de imágenes para la mayoría de los usuarios, ya que únicamente se encontrará disponible para usuarios que paguen, esto con el fin de obtener la información de las personas que pueden crear imágenes mediante Grok para poder detectar quién usa la función de manera indebida tras fuertes críticas por parte de los usuarios.

Estas ilustraciones creadas con personas reales en situaciones violentas y explícitas han generado controversia y enojo ante los usuarios de la plataforma por ser expuestos sin su consentimiento, lo que llevó a la Comisión Europea a anunciar la imposición cautelar a 'X', tras el escándalo relacionado con Grok, que incluye la generación de imágenes explícitas de menores de edad.

Grok desactiva generador de imágenes tras críticas por permitir ilustraciones de contenido explícito

El gobierno británico instó a 'X' a encontrar una solución urgente para evitar las imágenes falsas de mujeres y niños generadas por Grok. "Lo que hemos visto en línea en los últimos días es absolutamente repugnante e inaceptable en cualquier sociedad", declaró Keir Starmer, ministra de la Tecnología.

En un post en 'X', Elon Musk ha respondido: "Cualquiera que utilice Grok para crear contenido ilegal sufrirá las mismas consecuencias que si subiera contenido ilegal".

Este viernes 9 de enero del 2026, cuando los usuarios de 'X' utilizaron Grok, este respondió: "La generación y edición de imágenes está actualmente reservada para los suscriptores de pago. Puedes suscribirte para desbloquear estas funciones".

En los últimos días, X se ha visto envuelta en una fuerte polémica por el uso de Grok, su IA integrada.



Usuarios la estaban usando para se*ualizar fotos de mujeres sin su consentimiento.



X ha actualizado sus normas.



Pero… ¿es suficiente?



Os lo cuento ?? pic.twitter.com/yi6H8lpyFQ — El Ojo Geek uD83DuDC41? (@ElOjoGeek) January 4, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui