Trump califica con "un gesto muy importante e inteligente" la liberación de presos en Venezuela

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió la liberación de prisioneros en Venezuela, calificándola como "un gesto muy importante e inteligente". A través de su red social Truth Social, el mandatario afirmó que el país vecino está liberando a un gran número de presos políticos como una "muestra de su búsqueda de la paz". Según Trump, este avance ha permitido que Washington y Caracas comiencen a trabajar conjuntamente, enfocándose en la "reconstrucción, de una forma mucho mayor, mejor y más moderna, de su infraestructura de petróleo y gas".

Debido a esta creciente cooperación, el mandatario anunció que una segunda ola de ataques contra el país caribeño fue cancelada. Trump explicó que, dado que Venezuela está "trabajando bien" con Estados Unidos en temas energéticos y humanitarios, "otra ola de ataques no parece necesaria". Este cambio de rumbo incluye planes inmediatos para el sector privado, ya que el presidente confirmó que se reunirá con ejecutivos petroleros para que su gobierno los impulse a liderar la reconstrucción del sistema energético venezolano.

A pesar de estos acercamientos, la actividad militar estadounidense en la región no ha cesado por completo. Trump señaló que, aunque se detuvieron las acciones contra el gobierno, se están preparando ofensivas contra grupos criminales. "Ahora vamos a empezar a golpear objetivos en tierra relacionados con los carteles", declaró en una entrevista reciente.

Respecto al uso de la fuerza, el presidente indicó que, si bien consideraría la opción militar para asegurar la cooperación del gobierno interino en Caracas, su expectativa es "no necesitar ordenar una acción militar adicional". Sin embargo, mantuvo una postura firme sobre la seguridad regional, señalando su disposición a atacar instalaciones de fabricación de drogas en otros territorios como Colombia y México.

Finalmente, el ambiente diplomático mostró una mejoría tras una llamada con el presidente colombiano, Gustavo Petro. Trump expresó en sus redes que valoraba la "llamada y el tono" de su homólogo, mientras que Petro afirmó que es más conveniente iniciar un diálogo "que resolverlo en los campos de batalla". Ambos líderes acordaron una próxima reunión en Washington, lo que sugiere un esfuerzo por estabilizar la región mediante la política.

Fuente: Tribuna del Yaqui