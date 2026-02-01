Liberan a Liam Conejo, de 5 años, y a su padre tras polémica detención de ICE en Minnesota

Texas, Estados Unidos.- En medio de toda la tensión que se vive en Estados Unidos (EU), debido a las duras políticas migratorias impulsadas por el presidente de Donald Trump, este domingo 1 de febrero de 2026, se confirmó la liberación de Liam Conejo Ramos, de cinco años de edad, y su padre, Adrian Conejo Arias, quienes fueron detenidos hace unas semanas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), en Minnesota.

Como te hemos informado en TRIBUNA, el menor, de origen ecuatoriano, junto con su padre, fueron detenidos el pasado 20 de enero, cuando agentes federales realizaron un operativo en la localidad de Columbia Heights, Minnesota. Durante esa intervención, los agentes le pidieron a Liam (quien iba regresando de la guardería) que tocara la puerta de su casa para que otras personas salieran del domicilio.

#Mundo | Juez ordena liberar a niño de cinco años y a su padre detenidos por agentes del ICE en Texas uD83CuDF0E??https://t.co/P1n34UVbfP — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 1, 2026

Este acto fue señalado por autoridades locales y organizaciones civiles como el uso del menor como "carnada" para facilitar el operativo migratorio. Tras las detenciones de Liam y su padre, se reportaron múltiples protestas en Minnesota, que terminaron incluso en muertes y heridos. Hoy, domingo 1 de febrero, ambos fueron liberados y se dirigen a casa, aseguran medios locales.

Liberan a Liam Conejo y a su padre

Este domingo se confirmó la liberación del menor y su progenitor. Tras salir del Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, ambos abordaron un avión con destino a Minneapolis: "Estoy feliz de finalmente volver a casa", expresó Conejo Arias en declaraciones al periodista John Quiñones, de ABC News, mientras se dirigían a su vuelo.

Condiciones en el centro de detención

El caso tomó mayor relevancia pública luego de que, el lunes posterior a la detención, la madre de Liam informara que el niño presentó malestar estomacal, situación que atribuyó a la mala calidad de los alimentos proporcionados en el centro de detención. Esta denuncia se sumó a las críticas sobre las condiciones en las que se encontraban el menor y su padre durante su reclusión. Asimismo, se mencionó que el menor dormía mucho, lloraba y expresaba que extrañaba su escuela y a su madre.

uD83DuDEA8uD83CuDDFAuD83CuDDF2 | LIBRES NIÑO Y PADRE CAPTURADOS POR ICE EN MINNEAPOLIS: #ULTIMAHORA Tras diez días de detención que conmocionaron al país, Liam Conejo Ramos y su padre han recuperado su libertad física por orden de la justicia federal. El menor de 5 años, que se encontraba recluido en el… pic.twitter.com/KP8Nr4rw86 — uD83DuDEA8BOMBAZO NEWS by Oscar Landaverde (@oskland10) February 1, 2026

Proceso legal continúa en revisión

Aunque Liam y su padre ya fueron liberados y se encuentran fuera del centro de detención, el proceso judicial sigue abierto. Las autoridades federales mantienen la revisión de la actuación de los agentes involucrados y de las posibles violaciones a los derechos del menor y al debido proceso, mientras se define la situación migratoria de la familia.

