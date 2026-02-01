Papa León XIV reacciona a tensión entre Cuba y EU: Pide diálogo ante políticas de Trump

Ciudad del Vaticano.- Este domingo 1 de febrero de 2026, el Papa León XIV, la máxima autoridad de la Iglesia Católica, hizo un llamado a Estados Unidos (EU) y Cuba para establecer "un diálogo sincero y eficaz", cuyo objetivo sea frenar la violencia y evitar cualquier medida que incremente el sufrimiento del pueblo cubano. Pidió la intervención de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de la nación cubana.

El pronunciamiento ocurrió este domingo primero de febrero, tras el rezo del ángelus en la Plaza de San Pedro, donde el pontífice (de origen estadounidense y nacionalizado peruano) expresó su preocupación por la situación actual de la isla de Cuba. Se sumó al llamado de la Iglesia Católica Cubana para buscar soluciones mediante el diálogo y cambios de fondo en la nación, sin violencia y ataques.

Desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico, el papa León XIV afirmó que ha recibido con "gran preocupación" información sobre el incremento de tensiones entre Cuba y EU, dos países vecinos con una relación histórica marcada por conflictos políticos y económicos.

Durante su mensaje, el Papa pidió la intercesión de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, para que "proteja y asista a todos los hijos de esta amada tierra" en un contexto de crisis económica, energética y social que afecta a millones de habitantes.

El mensaje papal ocurre en un momento especialmente delicado para la isla, marcado por la incertidumbre sobre el suministro energético y el endurecimiento de las medidas impulsadas desde Washington.

Obispos cubanos alertan sobre el agravamiento de la situación en la isla

En la previa, este sábado 31 de enero, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) manifestó su profunda preocupación por lo que calificó como un agravamiento de la situación económica y social del país. En su pronunciamiento, los obispos exhortaron a buscar caminos de diálogo y cambios estructurales, subrayando que el país necesita transformaciones urgentes, pero no mayores niveles de angustia o dolor para su población.

Cuba necesita cambios y son cada vez más urgentes, pero no necesita para nada más angustias ni dolor”, señalaron.

Impacto de las decisiones de Donald Trump sobre Cuba

El llamado de la Iglesia se da tras la decisión del presidente de EU, Donald Trump, de firmar una orden ejecutiva en la que se establece que Cuba representa una "amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior". estadounidense. La medida contempla imponer aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba, lo que podría derivar en una paralización del suministro de crudo hacia la isla, profundizando la crisis energética.

Trump ha sostenido que, sin el respaldo energético y financiero de Venezuela, el Gobierno cubano tiene los días contados, y considera que el bloqueo al suministro de petróleo podría provocar un cambio de régimen en un país ya golpeado por años de crisis.

