"Sheinbaum fue muy buena": Trump afirma que pidió a presidenta dejar de enviar petróleo a Cuba y ella cumplió

Estados Unidos.- Ayer sábado 31 de enero por la noche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que solicitó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que dejara de enviar petróleo a Cuba y que ella accedió a la petición. "La presidenta de México fue muy buena. Le dije: 'Mira, no queremos que envíes petróleo allí (a Cuba)', y ella no está enviando nada", afirmó Trump.

Trump hizo estas declaraciones a reporteros a bordo del Air Force One, mientras se dirigía a Palm Beach, Florida. En ese contexto, afirmó que la mandataria mexicana "fue muy buena" y que, tras su solicitud, México "no está enviando nada" de crudo a la isla. Las declaraciones del mandatario estadounidense se dieron luego de que el jueves firmara una orden ejecutiva para imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, entre ellos México.

El Presidente Trump reveló la noche del sábado que él mismo fue quien le pidió personalmente a la Presidenta Sheinbaum dejar de hacer envíos de petróleo mexicano a la isla Cuba tras lo que la mandataria mexicana habría cumplido con dicha solicitud. pic.twitter.com/Va2fplzheT — REFORMA (@Reforma) February 1, 2026

La medida fue cuestionada por Claudia Sheinbaum, en su conferencia mañanera, quien el viernes advirtió que cortar el suministro de crudo podría provocar una "crisis humanitaria" en la isla. Trump rechazó ese escenario y sostuvo que Cuba buscará un acuerdo con Washington. "No tiene por qué haber una crisis humanitaria. Creo que probablemente vendrán a nosotros y querrán hacer un trato. Así que Cuba volverá a ser libre", afirmó.

El presidente estadounidense también sugirió, sin dar mayores detalles, que ya ha tenido acercamientos con líderes cubanos y consideró que su gobierno será "amable" en eventuales negociaciones. Ayer sábado, el medio digital Politico publicó un reportaje en el que señala que, ante el aumento de la presión de la Casa Blanca sobre La Habana, el gobierno mexicano evalúa hasta dónde ceder sin enfrentar posibles represalias de Washington.

Trump reiteró que Cuba atraviesa una situación complicada tras la reducción del apoyo energético de Venezuela y afirmó que, a su juicio, la isla buscará un entendimiento con Estados Unidos tras el anuncio de los aranceles.

Por su parte, el gobierno cubano calificó la medida estadounidense como "fascista" y acusó que representa una asfixia energética para la isla. "Esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadunidense con fines puramente personales", indicó el presidente Miguel Díaz-Canel. En tanto, Sheinbaum hasta el momento no se ha posicionado sobre las recientes declaraciones hechas por Trump.

