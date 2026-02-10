Por segunda ocasión, retrasan audiencia intermedia para sentencia de Ovidio Guzmán en EU

Chicago, Estados Unidos.- La agenda judicial de la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, con sede en la ciudad de Chicago, tendrá un nuevo retraso en el calendario procesal referente al caso de Ovidio Guzmán López, alias 'El Ratón'. La magistrada Sharon Johnson Coleman, encargada de supervisar el expediente, determinó otorgar una prórroga de 17 días más para la realización de la audiencia que antecede a la lectura de la condena final.

De acuerdo con los documentos actualizados del tribunal, la cita ante la justicia, que ya había sufrido una modificación al pasar del 9 de enero al 10 de julio de 2026, ha sido movida nuevamente. La nueva fecha establecida para esta etapa del proceso es el próximo 27 de julio. Este ajuste en los tiempos responde a la necesidad de gestionar adecuadamente las etapas finales del procedimiento penal que enfrenta el hijo de Joaquín Guzmán Loera.

A mediados del año 2025, el acusado admitió su responsabilidad ante la jurisdicción estadounidense, aceptando cargos relacionados con el crimen organizado y el tráfico de sustancias ilícitas. Dicha admisión de culpa forma parte de un acuerdo negociado con la fiscalía, el cual establece las condiciones bajo las cuales se procesará su castigo. El pacto legal firmado por Guzmán López contempla, en principio, una pena obligatoria de cadena perpetua por los delitos imputados.

No obstante, el sistema judicial de Estados Unidos permite mecanismos de reducción de condena basados en la colaboración del procesado. En este escenario, la fiscalía ha indicado la posibilidad de presentar un recurso denominado "moción 5k". Esta solicitud permitiría a la jueza Coleman considerar una disminución de la sentencia si se comprueba que la información y ayuda proporcionada por el acusado ha sido sustancial y útil para las investigaciones en curso.

La sesión programada para julio de 2026 tiene como objetivo principal que la magistrada reciba los informes sobre el nivel de cooperación ofrecido por Guzmán López. Durante este encuentro, se revisarán los términos del acuerdo de culpabilidad y se evaluará si el acusado cumple con los requisitos para obtener el beneficio de la reducción de pena. Una vez analizada esta información, la corte estará en condiciones de fijar el día exacto en que se dictará la sentencia final.

La extradición de Ovidio

Desde su llegada a territorio estadounidense, ocurrida el 15 de septiembre de 2023 tras un proceso de extradición, Guzmán López ha permanecido bajo custodia en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago. En dicha institución fue registrado por la Agencia Federal de Prisiones con el número de identificación 72884-748. En las primeras etapas del juicio, ante la Sala 1241, el detenido se había declarado inocente de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero, renunciando a la posibilidad de fianza.

Sin embargo, con el paso del tiempo y el avance de las negociaciones legales, su postura cambió hacia la aceptación de los cargos, lo que ha llevado al actual esquema de espera hasta el verano de 2026 para la resolución de su futuro legal.

Fuente: Tribuna del Yaqui