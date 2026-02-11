Congreso de EU: Pam Bondi habla de presunto derribo de drones de cárteles mexicanos en Texas (VIDEO)

Washington, Estados Unidos. - La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, integrante del Partido Republicano que asumió su cargo el 5 de febrero de 2025, aseguró ante el Congreso que militares estadounidenses han derribado drones supuestamente operados por cárteles mexicanos; además, dejó muy en claro que la prioridad actual es proteger la seguridad nacional del territorio estadounidense.

De igual manera, la funcionaria abordó los riesgos que representan las organizaciones criminales y el uso de nuevas tecnologías en la frontera sur. En lo que respecta a la presunta intervención de los cárteles, señaló que se trata de un motivo de preocupación inmediata: "Las noticias reportan que nuestros militares están derribando drones de los cárteles. Eso es lo que nos debería importar a todos ahora mismo: proteger a Estados Unidos".

Es necesario señalar que no reveló la cantidad exacta de drones ni el lugar donde ocurrieron los hechos. Cabe destacar que esta denuncia surge justo cuando se anunció el cierre temporal del espacio aéreo en El Paso, Texas, pues como te informamos con anterioridad en TRIBUNA, lo único que comunicó la Administración Federal de Aviación (FAA) es que la medida obedeció a “razones especiales de seguridad”.

Pam Bondi

Por lo pronto, sobre este caso en específico aún no se ha pronunciado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; sus últimas declaraciones señalan que no existen registros oficiales del uso de drones por parte de cárteles en la frontera. Incluso, solicitó que cualquier nuevo pormenor sea compartido de manera formal entre ambos gobiernos. Este asunto deja en evidencia la tensión política entre ambas naciones tras la estrategia de seguridad fronteriza impulsada por el país que encabeza Donald Trump.

#ÚltimaHora | La fiscal general Pam Bondi habló sobre supuesto derribo de drones de cárteles mexicanos en el espacio aéreo de Texas en su comparecencia en el Congreso de EU uD83DuDEA8?? pic.twitter.com/8X6UYfkymH — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 11, 2026

Asimismo, durante la audiencia, la congresista demócrata Jasmine Crockett se contrapuso a la versión de Bondi al afirmar que el espacio aéreo fue reabierto luego de que la FAA revocara una restricción de vuelos de diez días, la cual, según explicó, se debió a un desacuerdo con el Departamento de Defensa sobre el uso de aeronaves militares no tripuladas y no a la presencia de drones operados por cárteles mexicanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui