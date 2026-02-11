EU cierra el espacio aéreo de El Paso por razones de SEGURIDAD: Qué significa y zonas afectadas

Washington, Estados Unidos.- Este martes 10 de febrero de 2026, el Gobierno de Estados Unidos (EU) ordenó el cierre inmediato del espacio aéreo de El Paso, Texas, y parte del sur de Nuevo México por "razones especiales de seguridad". Esta medida suspende todos los vuelos durante 10 días. Aquí en TRIBUNA te compartimos qué significa y cuáles serán las regiones afectadas, en medio de la tensión que existe en Norteamérica por la administración de Donald Trump.

La restricción fue emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA) y estará vigente desde este miércoles 11 de febrero de 2026 a las 06:30 UTC (10 de febrero, 23:30 MST) al 21 de febrero de 2026 a las 06:30 UTC (20 de febrero, 23:30 MST). Se trata de una decisión poco común, pues el aviso oficial clasifica la zona como 'Espacio Aéreo de Defensa (Nacional)', una designación reservada para escenarios considerados de alto riesgo en materia de seguridad nacional.

Cierran el cielo en El Paso: ningún vuelo podrá operar hasta el 21 de febrero. Foto: Internet

¿Por qué se cerró el espacio aéreo de El Paso?

De acuerdo con información publicada por la FAA, el cierre responde a "razones especiales de seguridad", sin que hasta el momento se hayan detallado públicamente las causas específicas. Asimismo, la autoridad advierte que cualquier aeronave que viole la restricción podrá ser interceptada, detenida e interrogada por fuerzas del orden. Además, podría enfrentar sanciones administrativas, suspensión de certificaciones de vuelo e incluso cargos penales.

El aviso también establece que el Gobierno de EU puede usar fuerza letal si una aeronave representa una "amenaza inminente".

¿Qué zonas están afectadas?

La restricción aérea aplica directamente sobre:

El Paso, Texas

Santa Teresa, Nuevo México; y zonas colindantes del sur de Nuevo México

Se trata de un punto estratégico en la frontera con México, clave para el comercio y la logística regional.

Todos los vuelos quedan suspendidos

El Aeropuerto Internacional de El Paso confirmó que todos los vuelos permanecerán suspendidos hasta el 20 de febrero. La medida incluye vuelos comerciales, de carga, aviación general y también vuelos de evacuación médica. Especialistas calificaron como inédito que ni siquiera aeronaves médicas estén autorizadas a operar.

#ÚltimaHora | EU suspendió por 10 días todos los vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, por “razones especiales de seguridad”. La restricción también aplica en Santa Teresa, Nuevo México, e incluye vuelos comerciales, de carga y aviación general uD83DuDEAB?? pic.twitter.com/MGWus9UEWC — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 11, 2026

A la fecha de publicación de esta nota, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo no se ha pronunciado por esta medida.

Fuente: Tribuna del Yaqui