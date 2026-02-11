Se cancela: EU levanta suspensión de vuelos en el Aeropuerto de El Paso, Texas; ¿qué pasó?

Washington, Estados Unidos.- Se cancela todo. La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos (EU) levantó este miércoles 11 de febrero de 2026 la suspensión de vuelos en el Aeropuerto Internacional de El Paso, en Texas, luego de haber ordenado el cierre del espacio aéreo por "razones especiales de seguridad". La medida que rápidamente desató polémica en medios, duró pocas horas.

A través de sus redes sociales oficiales, la autoridad aeronáutica informó que ya no existe amenaza para la aviación comercial: "Se levanta el cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso. No existe amenaza para la aviación comercial. Todos los vuelos se reanudarán con normalidad".

¿Por qué se habían suspendido los vuelos en El Paso?

Tal como te informamos en TRIBUNA, la suspensión había sido anunciada durante la madrugada de este miércoles por diez días: desde el 10 de febrero a las 23:30 horas (MST) al 20 de febrero a las 23:30 horas (MST). Esta aplicaría para todos los vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional de El Paso, incluidos:

Vuelos comerciales

Vuelos de carga

Aviación general

El aviso señalaba que la restricción respondía a "razones especiales de seguridad", aunque no se detallaron públicamente los motivos específicos. Información en medios señaló que presuntamente ubicaron drones pertenecientes a un cártel del narcotráfico. Sin embargo, se está a la espera de un comunicado oficial.

¿Qué zonas estaban incluidas en la restricción?

La restricción aérea cubría un radio de 16 kilómetros alrededor de El Paso. También incluía a Santa Teresa, en Nuevo México, sin embargo, no afectaba a aeronaves que volaran por encima de los cinco mil 500 metros de altitud, de acuerdo con los avisos emitidos por la FAA. El aeropuerto informó que la orden fue emitida con poca antelación y que se encontraba a la espera de directrices adicionales de la autoridad federal, según reportó The New York Times.

Impacto del cierre en el aeropuerto de El Paso

El Aeropuerto Internacional de El Paso es uno de los más importantes en la región fronteriza. De acuerdo con datos citados por The New York Times, la ciudad se ubica entre las 25 más pobladas de EU, según el censo de 2020. Este presta servicio a una amplia franja del oeste de Texas y el este de Nuevo México. Según su informe mensual de actividad aérea, alrededor de 3.5 millones de viajeros habían pasado por sus instalaciones hasta noviembre de 2025.

El aeropuerto ofrece vuelos directos a centros de conexión clave en EU, como:

Los Ángeles

Denver

Houston

Atlanta

Tras el anuncio de la FAA, las operaciones aéreas se reanudan con normalidad. Es importante señalar que el espacio aéreo en México no se cerró, según la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien anunció que indagarán qué fue lo que ocurrió y por qué se implementó esta medida.

