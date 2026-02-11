Tiroteo en escuela de Canadá deja al menos 9 muertos y 25 heridos: Esto es lo que se sabe

Tumbler Ridge, Canadá.- La tranquila localidad minera de Tumbler Ridge, en el oeste de Canadá, se encuentra conmocionada tras un violento tiroteo ocurrido el pasado martes 10 de febrero, que dejó un saldo de nueve personas fallecidas y al menos 25 heridos. Según los reportes policiales, los ataques tuvieron lugar en una escuela secundaria y en una vivienda cercana. Las autoridades confirmaron que el principal sospechoso también fue hallado sin vida dentro del centro educativo, con una herida que aparentemente él mismo se provocó.

El incidente comenzó pasado el mediodía, cuando la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) recibió una alerta sobre un atacante activo. La respuesta fue inmediata, y en menos de dos minutos los agentes llegaron a la escuela, lo que ayudó a evitar una tragedia aún mayor. Seis de las víctimas fueron encontradas en el colegio, mientras que otras dos fueron localizadas en una casa particular. Una novena persona murió mientras era trasladada de urgencia al hospital debido a la gravedad de sus heridas.

Los testimonios de quienes vivieron el ataque reflejan el miedo y la confusión de esos momentos. Darian Quist, un estudiante de doceavo grado, relató cómo tuvieron que bloquear las puertas de sus aulas con mesas durante más de dos horas hasta que fueron rescatados. Por su parte, la ministra de Seguridad de la provincia, Nina Krieger, calificó lo sucedido como un "día devastador" y destacó la valentía de los oficiales que atendieron la emergencia en una zona tan remota.

Las reacciones políticas no se hicieron esperar ante la magnitud del evento. El primer ministro canadiense, Mark Carney, visiblemente conmovido, suspendió su agenda internacional para enviar un mensaje de apoyo a las familias afectadas. "La nación llora con ustedes. Canadá está a su lado", afirmó el mandatario, subrayando que es momento de permanecer unidos. Asimismo, el alcalde de la localidad, Darryl Krakowka, describió a los habitantes como una gran familia donde todos se conocen, lo que profundiza el dolor colectivo.

Actualmente, los investigadores trabajan para identificar a todas las víctimas y descubrir qué motivó al atacante a realizar esta masacre. Aunque se sabe que el agresor ya fue identificado por la policía, sus datos personales aún no se han hecho públicos de forma oficial. Por ahora, Tumbler Ridge, un pueblo conocido por su seguridad y sus minas, intenta asimilar este duro golpe que ha cambiado para siempre la calma de su comunidad.

