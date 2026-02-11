¿Trump abandonará el T-MEC? Sheinbaum responde a 'amenaza' contra México y Canadá

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este miércoles 11 de febrero de 2026, la mandataria reaccionó a las nuevas presuntas amenazas de su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre abandonar el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá).

Ante los medios de comunicación reunidos este miércoles 11 de febrero, la presidenta fue cuestionada sobre las noticias difundidas en medios nacionales e internacionales, que apuntaban que, en privado, el presidente de Estados Unidos (EU), el republicano Donald Trump, estaría considerando abandonar el pacto comercial que mantiene con Canadá y México. Es importante señalar que, a la fecha de publicación de esta nota, el jefe de Estado no ha hecho una declaración formal sobre el tema.

Ante esto, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano declaró que no cree que sean ciertos estos rumores. Apuntó que en las llamadas que ha sostenido con Donald Trump no se ha hablado de este tema, y que la relación sigue siendo cordial: "No creemos, nunca se ha manifestado en la llamada porque es muy importante para ellos y para nosotros el Tratado Comercial, entonces no hay ningún mensaje en ese sentido".

¿Cómo va la revisión del T-MEC?

Respecto a la revisión el T-MEC, la presidenta de México dijo que mañana, jueves 12 de febrero de 2026, estará presente el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, para hablar sobre el tema; en la jornada de preguntas, podrán hacerle los cuestionamientos correspondientes sobre este acuerdo, el cual se revisará este año.

Sobre la presunta salida de Trump del T-MEC, reportes señalan que, supuestamente, el mandatario preguntó a sus asesores por qué no debería retirarse T-MEC que firmó durante su primer mandato; sin embargo, no señaló de forma directa que lo hará, según las fuentes que hablaron bajo condición de anonimato para describir discusiones internas.

Supuestamente, un funcionario de la Casa Blanca, consultado sobre estas conversaciones, describió a Trump como la persona que toma las decisiones finales y como alguien que siempre busca un mejor acuerdo para el pueblo estadounidense. Afirmó que el debate sobre posibles medidas equivale a especulaciones infundadas previas a un anuncio del presidente.

Fuente: Tribuna del Yaqui