Además de Río de Janeiro, lista completa de los carnavales más grandes e importantes del mundo

Ciudad de México.- Los carnavales se celebran en diversos países antes de la Cuaresma. Incluyen desfiles, danzas, música y disfraces, combinando tradiciones locales que varían según la región, y aquí te traemos una lista de los cinco carnavales más importantes a nivel mundial.

1.- Carnaval de Río de Janeiro (Brasil)

El Carnaval de Río de Janeiro es un evento anual que se celebra en Brasil, en los días previos al inicio de la Cuaresma. Uno de sus elementos principales son los desfiles de las escuelas de samba, que tienen lugar en el Sambódromo Marquês de Sapucaí. En estos desfiles, las escuelas compiten presentando coreografías, carrozas y vestuarios, y son evaluadas según criterios establecidos como música, ritmo, organización y temática. Además, se realizan celebraciones callejeras conocidas como 'blocos', en distintos barrios de la ciudad.

2.- Carnaval de Venecia (Italia)

Se realiza en los días previos de la Cuaresma en Italia. Se caracteriza por el uso de máscaras y trajes históricos, inspirados principalmente en la vestimenta de los siglos XVII y XVIII. Durante el carnaval se organizan desfiles, actos culturales, bailes de máscaras y eventos públicos en distintos puntos de la ciudad, especialmente en la Plaza de San Marcos. El origen del carnaval se remonta a la Edad Media y estuvo históricamente vinculado a la vida social de la República de Venecia.

Tras ser prohibido en el siglo XVIII, fue recuperado oficialmente en el siglo XX y actualmente es un acontecimiento de importancia cultural y turística internacional.

3.- Mardi Gras - Nueva Orleans (Estados Unidos)

El Mardi Gras es una celebración que tiene lugar principalmente en Nueva Orleans, Estados Unidos (EU), y se desarrolla en los días previos a la Cuaresma, culminando el martes anterior al Miércoles de Ceniza. La festividad se caracteriza por desfiles organizados por asociaciones llamadas 'krewes', que recorren la ciudad lanzando collares, objetos y recuerdos al público; también son habituales los disfraces y las celebraciones públicas. El Mardi Gras tiene su origen en tradiciones europeas, especialmente francesas, y fue adaptándose al contexto cultural de Luisiana.

Los colores tradicionales fueron establecidos oficialmente en 1872 y tienen un significado concreto: el morado representa la justicia, el verde la fe y el dorado el poder.

4.- Carnaval de Barranquilla (Colombia)

Es una festividad que se celebra en Colombia, previo a la cuaresma. Es considerado uno de los eventos culturales más importantes del país. El carnaval tiene su origen en la mezcla de tradiciones indígenas, africanas y europeas. Durante la celebración se realizan desfiles y eventos públicos, entre los que se destacan la Batalla de Flores, la Gran Parada y el entierro de Joselito Carnaval, que marca el final de las festividades. En estos eventos participan comparsas, danzas tradicionales y músicos que interpretan ritmos como la cumbia y el mapalé.

Fue declarado patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ya que tiene una mezcla de culturas como la cumbia, mapalé, disfraces y folclore. Carnavales emblemáticos de Colombia

5.- Carnaval de Oruro (Bolivia)

Se celebra anualmente en la ciudad de Oruro, Bolivia, antes del inicio de la Cuaresma, siendo uno de los eventos folklóricos más importantes del país. La celebración combina tradiciones andinas prehispánicas con elementos del catolicismo, y está centrada en la devoción a la Virgen del Socavón. Su actividad principal es una gran procesión en la que participan miles de bailarines y músicos que recorren la ciudad interpretando danzas tradicionales como la Diablada, la Morenada y los Caporales.

En 2001, el Carnaval de Oruro fue declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. El carnaval Oruro es de los más grandes de latinoamericanos

