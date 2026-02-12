Arriban a Cuba dos buques con ayuda humanitaria enviados por México: Más de 800 toneladas de víveres

La Habana, Cuba.- Durante la mañana de este jueves 12 de febrero de 2026, el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez confirmó la llega de dos buques de la Secretaría de Marina mexicana que transportaban ayuda humanitaria enviada a Cuba por parte del Gobierno de México. En total las embarcaciones transportaban poco mas de 800 toneladas de ayuda material.

El cargamento transportado por el buque Papaloapan incluye 537 toneladas de productos esenciales como leche líquida, arroz, frijol, carne, atún, sardinas y aceite vegetal, además de artículos de higiene. Por su parte, el buque Isla Holbox trasladó 277 toneladas de leche en polvo. La presidenta de México ha reafirmado su compromiso con el pueblo cubano, asegurando que estos envíos de apoyo logístico continuarán de manera regular.

La estrategia contempla que, una vez que los barcos regresen a México, sean cargados nuevamente con víveres bajo la coordinación de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Al respecto, la mandataria fue enfática al declarar sobre la situación de la isla: "No se puede ahorcar a un pueblo así, de esa manera. Es muy injusto", haciendo un llamado a la solidaridad internacional.

Además de la entrega de alimentos, el Gobierno mexicano busca alternativas diplomáticas para reactivar el suministro de petróleo de Pemex hacia Cuba. Los envíos de crudo se habían visto interrumpidos recientemente debido a presiones externas y amenazas arancelarias de la administración estadounidense de Donald Trump. No obstante, la administración de Claudia Sheinbaum insiste en que el apoyo humanitario es una prioridad y que se están realizando las gestiones necesarias para restablecer el flujo energético ante la emergencia actual.

Mientras tanto, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha instado a su población a mantener el "esfuerzo" y la "creatividad" para superar este periodo de escasez, que muchos comparan con las etapas más duras de los años noventa. Por ahora, la llegada de estos dos buques mexicanos simboliza un respiro ante el estrangulamiento económico. México mantiene su postura de apoyo, calificando las medidas de presión externas como una injusticia que afecta directamente la calidad de vida y los derechos fundamentales de los habitantes de la isla.

Fuente: Tribuna del Yaqui