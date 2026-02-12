"Todo el mundo está a favor" de que continúe el T-MEC, asegura Ebrard tras reuniones en EU

Ciudad de México.- Este jueves 12 de febrero de 2026, durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, retomó la polémica que surgió hace unos días sobre la presunta salida del Gobierno de Estados Unidos (EU), encabezado por Donald Trump, del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En su intervención, el funcionario Federal aseguró que México y EU avanzan hacia la revisión del T-MEC, luego de concluir el proceso de consultas internas solicitado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Asimismo, Ebrard declaró que existe consenso para que el acuerdo comercial continúe, se revise y se perfeccione.

El secretario de Economía detalló que, por instrucción presidencial, se realizó una consulta amplia con sectores obrero, sindical, agropecuario, campesino e industrial para conocer su postura sobre el futuro del tratado. Apuntó que, a diferencia de revisiones anteriores, en esta ocasión se sistematizó la participación de los sectores productivos del país.

Todo mundo está en favor de que sí, se siga adelante, se revise, se siga adelante, se renueve y se perfeccione y ya en cada caso, pues hay muy diferentes puntos de vista o propuestas, pero ya tenemos claro que nuestro mandato es que continúe el tratado", declaró el funcionario.

El secretario subrayó que no se registró ningún posicionamiento formal de empresas mexicanas o sectores productivos en contra de la ratificación del tratado. Con ello, dijo, el Gobierno Federal cuenta con un mandato claro: "Estamos ya caminando hacia la revisión del tratado".

Reuniones con funcionarios de Estados Unidos

Ebrard también informó que la semana pasada sostuvo reuniones con el representante comercial de EU, Jamieson Geer, y con el secretario de Comercio de ese país, Howard Lutnick. En LOS encuentros, México planteó que el arancel impuesto al acero y al aluminio resulta disfuncional en términos económicos y representa un costo elevado, compartió Marcelo Ebrard.

Otro de los temas abordados fue la alineación de aranceles en la industria automotriz. El secretario explicó que, a lo largo del tiempo, se han aplicado diferentes esquemas arancelarios, lo que puede generar desventajas competitivas: "Entonces necesitamos sean homogéneos respecto a nuestra industria automotriz para que no se convierta en una desventaja, esos son algunos de los temas que hemos venido planteando".

Hay otros y por supuesto la perspectiva de revisión del tratado", dijo el funcionario.

Hasta el momento, no se han detallado fechas específicas para el inicio formal del proceso, pero el Gobierno federal reiteró que la prioridad es garantizar la continuidad y el fortalecimiento del tratado.

