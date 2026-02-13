China estaría dispuesta a aportar "nueva ayuda humanitaria" a Ucrania, afirma el ministro Wang Yi

Múnich, Alemania.- Durante un encuentro en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, realizado este viernes 1 de febrero de 2026, el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, se dirigió a su homólogo ucraniano, Andrii Sibiga, para expresar que China se encuentra dispuesta a aportar "nueva ayuda humanitaria" a Ucrania. El país asiático se ha mantenido como "neutral" ante el conflicto entre las naciones de Rusia y Ucrania, pese a ser un socio cercano de este último.

"Hablamos sobre los esfuerzos de paz y el importante papel de China en la tarea de obtener una paz justa para Ucrania", dijo Sibiga sobre su reunión con Wang Yi. "Reiteré el interés de Ucrania en mantener contactos con China al más alto nivel", añadió, en referencia al impulso para lograr una reunión entre el presidente ucraniano Volodimir Zelenski y el líder chino Xi Jinping.

El ministro Sibiga destacó que la conversación fue "significativa y productiva"; asimismo, valoró "el apoyo de China a la integridad territorial ucraniana". Sibiga confirmó que informó a Wang sobre los combates y los ataques rusos que dañaron instalaciones vinculadas a empresas chinas. Por su parte, China confirmó que suministrará ayuda humanitaria a Ucrania, tras los múltiples ataques sistemáticos de Rusia contra la red energética ucraniana.

Por medio de un comunicado del Ministerio de Exteriores chino, Wang confirmó que Pekín está "dispuesta a proporcionar nueva ayuda humanitaria a Ucrania". Los dos países "deben mantenerse en el camino correcto, manteniendo un desarrollo estable y saludable", afirmó Wang, añadiendo que China sigue siendo la mayor fuente de importaciones de Ucrania.

Para concluir la reunión, los ministros se invitaron mutuamente a visitar sus respectivos países. Wang calificó los recientes avances en las conversaciones de paz como "un consuelo", añadiendo que la postura de China ante la crisis "fue coherente, siempre defendiendo la objetividad y la equidad y promoviendo activamente las conversaciones de paz". Asimismo, indicó que China se mantiene abierta para seguir manteniendo comunicación con Ucrania, buscando el poder trabajar para resolver los problemas que resultan de la actual crisis.

