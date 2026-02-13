Donald Trump anuncia que visitará Venezuela; la fecha aún estaría por definirse

Washington, DC, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes 13 de febrero de 2026 su intención de realizar una visita oficial a Venezuela. Durante un encuentro con la prensa, el mandatario estadounidense declaró abiertamente: "Voy a hacer una visita a Venezuela", marcando un hito en las relaciones diplomáticas entre ambos países tras años de tensiones y la reciente reconfiguración política en la nación sudamericana.

A pesar del anuncio, el jefe de la Casa Blanca no precisó una fecha exacta para el viaje. Esta declaración ocurre en un contexto de acercamiento, luego de que su administración levantara parcialmente el embargo petrolero y se restablecieran los vuelos comerciales. Trump destacó la importancia de supervisar personalmente los avances en la región y fortalecer la cooperación con el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.

uD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83CuDDFBuD83CuDDEA | Donald Trump: «Voy a visitar Venezuela (…) aún no hemos definido cuándo pero lo haré». pic.twitter.com/Ay4vNbugXp — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 13, 2026

En la misma comparecencia, el presidente fue cuestionado sobre la posibilidad de ordenar intervenciones terrestres contra los grupos del narcotráfico. Al ser interrogado sobre si mantenía en pie el plan de atacar a los cárteles en México, Colombia y Venezuela, Trump se limitó a responder: "No se preocupen por eso", dejando en el aire el nivel de severidad que tendrá su próxima estrategia de seguridad internacional.

Es importante mencionar que esta visita representaría un cambio drástico respecto a las políticas de su primer mandato. El acercamiento actual busca consolidar a Estados Unidos como el principal socio comercial de Venezuela, especialmente en el sector energético. La invitación previa de Trump a la presidenta interina para visitar Washington ya había sentado las bases para este diálogo directo que ahora culminará con su viaje al sur.

El anuncio ha generado gran expectativa internacional por las implicaciones de seguridad y economía que conlleva. Mientras se definen los detalles logísticos del encuentro, la administración estadounidense mantiene su enfoque en la lucha contra el crimen organizado, asegurando que los siguientes pasos serán decisivos para garantizar la estabilidad y el respeto mutuo en todo el continente americano.

Fuente: Tribuna del Yaqui