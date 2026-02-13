Trump anuncia envío del portaaviones USS Gerald R. Ford a Medio Oriente para reforzar la presencia militar

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes 13 de febrero de 2026 que un cambio de gobierno en Irán sería "lo mejor que podría pasar" mientras ordenaba el despliegue de un segundo portaaviones hacia Medio Oriente.

El mandatario confirmó que USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones de la armada estadounidense, será enviado desde aguas del Caribe al área de Oriente Medio. Este navío había participado en el despliegue contra el narcotráfico y en operaciones en Venezuela, incluyendo un ataque a Caracas en enero pasado.

Durante 47 años han estado hablando y hablando. Mientras tanto, hemos perdido muchas vidas mientras hablan", declaró Trump desde la base militar de Fort Bragg, en Carolina del Norte, al ser consultado sobre un posible cambio de régimen.

El USS Gerald R. Ford se unirá al grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln, que llegó a la región hace más de dos semanas. Funcionarios estadounidenses indicaron a The New York Times, ABC y Fox News que se espera que el Gerald R. Ford y su escolta comiencen su traslado en los próximos días, aunque el Pentágono no confirmó oficialmente los detalles de la operación.

EU refuerza su presencia militar en Oriente Medio

Trump explicó que, si no se llega a un acuerdo con Teherán sobre su programa nuclear, el Gerald R. Ford será 'necesario'.

Si tenemos un acuerdo, se irá. Se irá muy pronto. Tenemos uno ahí fuera que acaba de llegar. Si lo necesitamos, lo usaremos. Lo tenemos listo, una fuerza muy grande", dijo el mandatario.

Contexto

El despliegue del Gerald R. Ford representa el segundo portaaviones estadounidense en la región tras el Abraham Lincoln. El presidente aclaró que no ha discutido con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, la posible suspensión de diálogos con Irán, pero advirtió que de no cerrarse un pacto se activará una segunda fase 'muy dura' contra Teherán.

Se prevé que la tripulación del Gerald R. Ford no regrese a su puerto de origen en Virginia hasta finales de abril o principios de mayo, semanas después de su periodo programado en dique seco para reparaciones importantes.

Fuente: Tribuna del Yaqui.