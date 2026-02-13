VIDEO: Estados Unidos destruye presunta 'narcolancha' en el Caribe; tres personas murieron

Washington, Estados Unidos.- El Comando Sur de los Estados Unidos comunicó que, durante este viernes 13 de febrero ejecutó una maniobra militar en aguas internacionales del mar Caribe, en las proximidades del territorio venezolano. El objetivo fue una embarcación señalada por transportar sustancias ilícitas, misma que fue bombardeada. Como resultado, las autoridades norteamericanas confirmaron la muerte de tres individuos identificados como presuntos traficantes.

Por su parte, el reporte castrense aseguró que ningún integrante del personal militar estadounidense sufrió lesiones durante estos hechos. Esta acción sucede dentro de la estrategia conocida como Lanza del Sur, un plan puesto en marcha por la administración del presidente Donald Trump en septiembre del año pasado. Dicha iniciativa tiene como fin la neutralización de las rutas marítimas empleadas para el transporte de drogas tanto en el Caribe como en el océano Pacífico.

Desde el comienzo de este despliegue, las fuerzas de Estados Unidos han ejecutado más de 37 ofensivas contra naves sospechosas que transitan por estas vías marítimas utilizadas por el crimen organizado. Bajo la dirección del general Francis Donovan, quien asumió el liderazgo de la Fuerza de Tarea recientemente, la actividad en la zona ha mostrado un incremento notable. Solo en el transcurso de esta semana se registraron tres incidentes de este tipo.

Las cifras acumuladas hasta el cierre de enero indican un saldo considerable de bajas; el Pentágono contabilizó 128 muertes vinculadas a los bombardeos y abordajes. De esta cifra, 118 personas perdieron la vida al instante, mientras que otras 10 desaparecieron en el mar y se presume su fallecimiento al no ser recuperadas por los equipos de salvamento. Este es el quinto ataque desde la detención del Nicolás Maduro, ocurrida en Caracas el pasado 3 de enero.

Tras dicha acción, el exmandatario venezolano fue trasladado a Nueva York para enfrentar a la justicia. Mientras las naves y aeronaves estadounidenses mantienen la presión sobre los corredores de droga provenientes de Colombia y Venezuela, grupos catalogados por la Casa Blanca como "narcoterroristas", el gobierno de Donald Trump observa desde Washington la gestión del gobierno de transición en Venezuela encabezado por Delcy Rodríguez.

