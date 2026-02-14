Trump afirma que impondrá identificación obligatoria a votantes, lo apruebe o no el Congreso

Washington, Estados Unidos.- El pasado viernes 13 de febrero de 2026, nuevamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció a través de la red social Truth Social, donde afirmó que planea implementar que los votantes tengan que presentar algún tipo de identificación al momento de emitir su sufragio, medida que para él es prácticamente un hecho, pues seguirá adelante incluso si el Congreso no la aprueba.

"Si no conseguimos que se apruebe en el Congreso, hay razones legales por las que esta ESTAFA no está permitida. Las presentaré en breve, en forma de orden ejecutiva", escribió en un inicio el republicano, para después agregar: "No podemos permitir que los demócratas sigan saliéndose con la suya sin identificar a los votantes. Son unos tramposos horribles y falsos. […] Incluso el 85 por ciento de los votantes demócratas está de acuerdo en que debería haber identificación de votantes".

Sin embargo, continuó con el tema y aseguró que se trata de algo por lo que definitivamente se debe luchar, haciendo hincapié en que, si no lo aprueba el órgano legislativo bicameral, seguramente es porque "hay razones legales por las que esta estafa no está permitida". Incluso, en un fragmento, Trump sacó a colación el asunto de los aranceles que está revisando la Corte Suprema de Estados Unidos y los calificó como aquellos que "salvan al país".

Trump planea seguir con sus planes

En otro mensaje fue donde lanzó la declaración más contundente: "¡Habrá identificación de votantes para las elecciones de mitad de mandato, lo apruebe o no el Congreso!", aseveró. Por lo tanto, todo parece indicar que el representante del poder ejecutivo en territorio estadounidense no da un paso en falso, ya que ha planeado cada uno de sus movimientos en caso de que el Congreso no apruebe la legislación que busca impulsar.

Cabe destacar que el también político conservador ya en otras ocasiones ha presionado al gobierno federal para que apruebe la llamada Ley SAVE America, la cual tiene como objetivo reformar el sistema electoral en todo el país, además de obligar a los votantes a mostrar un documento de identidad con fotografía al ejercer su derecho y establecer nuevas restricciones al voto por correo.

