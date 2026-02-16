El Salvador incauta embarcación con 6.6 toneladas de cocaína, el mayor decomiso de su historia

Centroamérica, República de El Salvador.- La Marina Nacional de El Salvador logró decomisar 6.6 toneladas de cocaína y han detenido a diez narcotraficantes que la transportaban en un buque con bandera de Tanzania en el océano Pacífico, informó el 15 de febrero de 2026 el presidente Nayib Bukele.

Los narcotraficantes utilizan las aguas del Caribe y del Pacífico centroamericano para trasladar la droga de América del Sur hacia Estados Unidos, que figura como el principal consumidor. "Nuestra Marina Nacional ha realizado la incautación de droga más grande en la historia de El Salvador", escribió Bukele en la red social X. Se trata de otro fuerte golpe al narcotráfico, subrayó.

A 380 millas náuticas (703.7 kilómetros) al suroeste de nuestras costas, se interceptó el Buque de Apoyo Multipropósito (supply vessel/tug) FMS EAGLE, de 180 pies de eslora (54… pic.twitter.com/1sRcsGz7dZ — Nayib Bukele (@nayibbukele) February 16, 2026

El hallazgo se llevó a cabo a 380 millas náuticas (703.7 kilómetros) al suroeste de la costa salvadoreña cuando la marina interceptó un buque de apoyo multipropósito, de 180 pies de eslora (54 metros de largo).

La embarcación registrada bajo bandera de Tanzania cargaba en sus compartimientos ocultos 330 bultos equivalentes a 6.6 toneladas de cocaína, cuyo valor aproximado es de 165 millones de dólares, aseguró el mandatario.

Para localizar la droga, que venía encaletada en tanques de lastre, se desplegaron buzos de la Marina Nacional, quienes realizaron la inspección que permitió confirmar su ocultamiento y proceder con su incautación. La tripulación del buque estaba compuesta por cuatro ciudadanos colombianos, tres nicaragüenses, dos panameños y un ecuatoriano, quienes fueron detenidos como parte de las diligencias judiciales derivadas del operativo.

Este decomiso se suma a una serie de decomisos de drogas que El Salvador ha realizado en los últimos años en su estrategia contra el narcotráfico marítimo.

Hasta inicios de febrero, las autoridades salvadoreñas habían incautado en 2026 más de 70 millones de dólares en cargamentos de droga en la zona costera del país. En 2025 sumaron un poco más de 25 toneladas de droga, la mayoría cocaína, que fueron incautadas con un valor de más de 618.7 millones de dólares, mientras que en el 2024 fueron incautadas más de 17.2 toneladas de droga valoradas en 422.7 millones.

La operación se enmarca dentro de una estrategia sostenida de vigilancia e interdicción marítima que El Salvador ha intensificado en los últimos años para enfrentar las rutas del narcotráfico que conectan Sudamérica con mercados en Centroamérica, México y Estados Unidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui