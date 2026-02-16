EU castiga con 1.7 mdd a academia privada por educar a hijos de líderes del narco mexicano

Florida, Estados Unidos.- Recientemente salió a la luz, a través de un reporte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que hijos de capos mexicanos estudiaron en una escuela privada de alto rendimiento en Florida llamada IMG Academy. En el mismo documento indican que la dependencia federal multó a la institución por 1.7 millones de dólares, justificando el castigo porque con esta acción incurrieron en al menos "89 posibles violaciones a las sanciones antinarcóticos".

Asimismo, señalan que la academia aceptó durante cinco años consecutivos el pago de matrículas de dos presuntos líderes del narcotráfico mexicano para que sus hijos, quienes eran atletas, asistieran en el periodo de 2018 a 2022. A las personas con las que firmó contratos anuales de inscripción se les identificó bajo los seudónimos de SDN 1 y SDN 2. De hecho, a estos principales implicados se les sancionó bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act) por sus vínculos económicos y apoyo a una organización criminal proveniente de México.

Esta investigación expuso que, por año, el monto era de entre 47 mil y más de 100 mil dólares, los cuales supuestamente estaban destinados a costear colegiatura, alojamiento y demás servicios. Es indispensable dejar en claro que la institución, en cuanto se dio cuenta de lo que pasaba, notificó al Departamento del Tesoro, pero ya era tarde porque las averiguaciones habían iniciado. Para la autoridad financiera, la escuela mostró un "desprecio temerario", ya que verificaciones básicas de antecedentes habrían revelado que los nombres estaban en la Lista SDN.

Donald Trump

De tal forma que la multa fue fijada en 1,720,000 dólares y las violaciones según dicen son consideradas "no graves". Como IMG Academy no tenía antecedentes de sanciones previas, decidió contratar a un nuevo director jurídico e implementar un programa de cumplimiento de sanciones basado en riesgos. Incluso, el comunicado señala que cooperaron con las autoridades estadounidenses.

Departamento del Tesoro de Estados Unidos,

Por su parte, el departamento ejecutivo federal hizo un llamado a que los recintos educativos implementen controles efectivos con la finalidad de evitar que esos individuos y otros que se dedican a este tipo de actos ilícitos ingresen a escuelas en Estados Unidos. Hay que recordar la lucha contra el crimen organizado que mantiene la administración de Donald Trump desde que ingresó al poder en 2025.

#Mundo | Papa León XIV envía mensaje de paz por el Año Nuevo Lunar: ¿Qué fue lo que dijo???uD83CuDF15https://t.co/F6ye8b3ePv — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 16, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui