Expertos de la ONU afirman que archivos de Jeffrey Epstein podrían evidenciar crímenes de lesa humanidad

Washington, Estados Unidos.- Un grupo de nueve relatores y expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aseguró que los archivos del financiero estadounidense Jeffrey Epstein revelan atrocidades contra mujeres y niñas de tal gravedad, carácter sistemático y alcance transnacional que podrían ser considerados legalmente 'crímenes de lesa humanidad'.

Los documentos, divulgados el pasado 30 de enero por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, 'sugieren la existencia de una empresa criminal global' y 'revelan implicaciones aterradoras sobre el nivel de impunidad para estos crímenes', señalaron los expertos en un comunicado conjunto.

Archivos de Jeffrey Epstein podrían constituir crímenes de lesa humanidad

Según los relatores, los archivos contienen menciones a posibles casos de esclavitud sexual, violencia reproductiva, desaparición forzada, tortura, tratos inhumanos y degradantes, así como feminicidio. Ante la gravedad de los señalamientos, instaron a 'todos los tribunales nacionales e internacionales competentes' a investigar y enjuiciar los presuntos delitos.

Los expertos subrayaron que los crímenes se habrían cometido 'en un contexto de creencias supremacistas, racismo, corrupción, misoginia extrema, mercantilización y deshumanización de mujeres y niñas de distintas partes del mundo'.

Investigación

Asimismo, solicitaron la apertura de una investigación independiente e imparcial que permita esclarecer cómo tales hechos pudieron ocurrir durante un periodo tan prolongado sin que se activaran mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

Es imperativo que los gobiernos actúen de manera decisiva para responsabilizar a los perpetradores", afirmaron, al tiempo que recalcaron que 'nadie es demasiado rico o poderoso para estar por encima de la ley'.

Los firmantes también lamentaron 'graves fallos' en el proceso de divulgación de los archivos, al considerar que se expuso información sensible sobre las víctimas.

El hecho de no proteger su privacidad les pone en riesgo de represalias y estigmatización", advirtieron, señalando que muchas podrían sentirse revictimizadas o sometidas a nuevas formas de manipulación.

Entre los expertos que suscriben el pronunciamiento figuran la relatora especial sobre violencia contra mujeres y niñas, Reem Alsalem; la relatora sobre el derecho a la privacidad, Ana Brian Nougrères; y la relatora sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero.

Fuente: Tribuna del Yaqui