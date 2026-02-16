Marco Rubio afirma que hay obstáculos para lograr acuerdo con Irán: "No será fácil"

Budapest, Hungría.- La mañana de este lunes 16 de febrero de 2026 en Budapest, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó que "no es fácil" llegar a un acuerdo con Irán, debido a que el país está gobernado por "clérigos chiítas radicales", quienes basan la toma de decisiones en función de la teología y no en los cálculos geopolíticos.

Durante una rueda de prensa, el secretario reconoció que "llegar a un acuerdo con Irán no es fácil", añadiendo que Teherán está actualmente dirigido por dichos clérigos que "toman decisiones de política sobre la base de la pura teología". Asimismo, Rubio añadió que "no prejuzga las conversaciones", evitando entrar en detalles, anunciando que los negociadores estadounidenses estarán en la reunión prevista para el día de mañana en Ginebra, Suiza.

US Secretary of State Marco Rubio said the US is seeking a new nuclear deal with Iran. Rubio said President Trump prefers diplomacy, though Washington is prepared for possible military action if talks fail https://t.co/2wfZWnabHp pic.twitter.com/s1IuUce8Id — Reuters (@Reuters) February 16, 2026

El funcionario estadounidense afirmó que el presidente, Donald Trump, prefiere la vía diplomática y que Estados Unidos se encuentra totalmente abierto a negociar un acuerdo pacífico si Irán atiende las preocupaciones emitidas por Washington. Por su parte, Irán confirmó este lunes que llega a la segunda ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos en Ginebra, prevista para mañana martes 17 de febrero de 2026, con "iniciativas reales", aunque aseguró que no se rendirá ante las amenazas de Washington.

"He venido a Ginebra con iniciativas reales para alcanzar un acuerdo justo y equilibrado. Lo que absolutamente no está en la agenda: rendirse ante las amenazas", indicó en X el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, sin expresar detalles sobre las iniciativas. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado en reiteradas ocasiones con lanzar un ataque militar contra Irán en caso de que no se logre un acuerdo.

Las autoridades estadounidenses han enviado un segundo portaaviones a Medio Oriente, mientras que la Guardia Revolucionaria iraní comenzó este lunes ejercicios navales en el estratégico estrecho de Ormuz. Mientras tanto, el mundo se mantiene a la espera de la resolución de este conflicto, con la esperanza de que ambas naciones lleguen a un acuerdo pacífico tras la reunión en Ginebra.

#Mundo | El presidente de EU, Donald Trump, aseguró que se planean acciones militares “muy fuertes” contra Irán, afirmando que “gobiernan mediante la violencia” uD83DuDDE3?uD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83DuDD34 pic.twitter.com/lDry6FfWJ6 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 14, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui