Rhode Island, Nueva York.- Durante un partido de hockey en el 'Lynch Arena' de Pawtucket, Rhode Island, este lunes 16 de febrero de 2026 se reportó un tiroteo que dejó a tres personas sin vida, incluido el agresor; aún se desconoce el total de heridos.

El canal WJAR cita a la alcaldía, que una de las personas fallecidas resulta ser una niña y la otra aún no ha sido identificada. La CNN, citando a fuentes policiacas, indicó que el acontecimiento parece provenir de una disputa doméstica, ya que el agresor disparó en contra de miembros de su misma familia.

VIDEO: Tiroteo en partido de hockey en Estados Unidos deja tres personas sin vida, entre ellas el agresor

En el reporte se agrega que el suceso ocurrió en la 'Lynch Arena', la cual es la sede del equipo de hockey Johnson and Wales Wildcards, durante el encuentro entre dos escuelas secundarias de la región de Rhode Island, Coventry y Blackstone Valley. Por su parte, el gobernador del estado de Nueva York, Dan McKee, mencionó por medio de su cuenta de 'X' que las autoridades ya se encuentran investigando, al igual que ya se encuentra en contacto con el alcalde de Rhode Island, Donald Grebien.

#IMPORTANTE | Se registró el momento en el que comenzó un tiroteo en una pista de hockey dentro de una escuela en Pawtucket, Rhode Island; hasta el momento se reportan múltiples víctimas. pic.twitter.com/GAdittyyVz — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) February 16, 2026

Por su parte, el Buró federal de Alcohol, Tabaco y Armas está realizando las investigaciones correspondientes y se han desplazado al estadio numerosos efectivos policiales, según establecen las imágenes publicadas en redes sociales.

