Acusado de corrupción, José Jerí podría perder la presidencia de Perú en sesión clave del Congreso

Lima, Perú.- Este martes 17 de febrero de 2026 el Congreso de Perú tendrá una sesión especial para definir si será destituido el presidente interino José Jerí esto a raíz de que la fiscalía lo comenzará a investigar por presunta corrupción derivada de supuestas reuniones ocultas con dos empresarios chinos. De hecho, para que deje el puesto solo se necesita que los legisladores consigan un voto más de la mitad de los asistentes.

Es necesario recordar que precisamente en caso de que pierda su posición José Enrique Jerí Oré lo haría a solo cuatro meses de haberla asumido, mientras que según medios locales la persona que lo remplazaría es uno de los congresistas cuya identidad se descubrirá cuando finalmente se convierta en exrepresentante del Poder Ejecutivo lugar que tiene desde el pasado 10 de octubre de 2025.

La antecesora de José Enrique fue Dina Boluarte (2022-2025), quien perdió su lugar por el aumento de crímenes en el país, algo que hasta el momento de la elaboración de esta nota, sigue preocupando a los peruanos porque no se ha resuelto en lo absoluto. Cabe destacar que el nuevo presidente gobernará hasta el 28 de julio cuando entregue el cargo al ganador de los comicios presidenciales del 12 de abril.

José Jerí

En lo que respecta al octavo presidente peruano en menos de una década asumiría nuevamente el cargo de legislador hasta el 28 de julio cuando asuma el nuevo Parlamento. La única esperanza del político es que cuenta con el respaldo del partido Fuerza Popular que tiene como su cabeza a la candidata presidencial Keiko Fujimori, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, y en general los empresarios más poderosos.

¿Cuándo comenzó el problema de José Jerí?

Como te explicamos con anterioridad en enero varias veces estuvo en los titulares de noticias porque supuestamente se había reunido dos empresarios chinos, uno contratista estatal y al otro se le relacionaba con el tráfico de madera. En aquel entonces la justificación el integrante del Gobierno Regional de Áncash aseguró que únicamente lo hizo porque quería coordinar una festividad de amistad peruano-china, pero a pesar de sus intentos terminó siendo investigado por los delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio al Estado.

