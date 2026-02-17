Departamento de Justicia de Estados Unidos aplaza al 26 de marzo segunda audiencia de Nicolás Maduro

Nueva York, Estados Unidos.- La justicia estadounidense postergó la audiencia programada originalmente para el 17 de marzo del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al 26 de marzo en una corte federal de Nueva York. La solicitud de aplazamiento fue presentada con el consentimiento de la defensa y aceptada por el juez encargado del caso.

La fiscalía alegó 'problemas de planificación y logística' como motivo del cambio de fecha, sin ofrecer mayores detalles. Maduro, de 63 años, compareció ante la justicia estadounidense el 5 de enero, dos días después de su captura en Caracas en una operación militar de Estados Unidos. En esa primera comparecencia se declaró inocente de los cargos de tráfico de drogas y se refirió a sí mismo como un 'prisionero de guerra'.

Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también está citada para comparecer ante el tribunal el 26 de marzo. Maduro gobernó Venezuela entre marzo de 2013 y enero de 2026. Tras su salida, la entonces vicepresidenta desde 2018, Delcy Rodríguez, asumió de forma interina la presidencia del país.

La audiencia reprogramada será una de las etapas iniciales del proceso judicial en el que tanto Maduro como Flores enfrentan cargos federales en Estados Unidos.

Segunda audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York se aplaza

Fuente: Tribuna del Yaqui.