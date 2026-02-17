¿El final de la GUERRA? Rusia y Ucrania inician nueva negociación en Ginebra con mediación de EU

Ginebra, Suiza.- Las delegaciones de Rusia y Ucrania comenzaron este martes 17 de febrero de 2026 una nueva ronda de conversaciones de paz en Ginebra, Suiza, con mediación de Estados Unidos (EU), liderada por el empresario republicano Donald Trump. El objetivo es intentar poner fin a casi cuatro años de guerra, un conflicto que inició en febrero de 2022 cuando el ejército ruso invadió territorio ucraniano.

Es importante señalar que las reuniones serán a puerta cerrada y están previstas durante dos días. Asimismo, las actuales negociaciones se producen después de dos rondas previas celebradas este año en Abu Dabi, sin avances concretos.

¿Quiénes encabezan la negociación?

El equipo ucraniano está liderado por Rustem Umiérov, exministro de Defensa. Por parte de Rusia, el Kremlin nombró nuevamente como jefe negociador a Vladimir Medinski, exministro de Cultura y figura cercana al nacionalismo ruso. Del lado estadunidense se espera la participación del emisario especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, así como del empresario y yerno del jefe de Estado Donald Trump, Jared Kushner.

Los aliados europeos de Ucrania no participan en estas conversaciones.

Medios internacionales señalaron que las partes trabajan con base en un plan presentado por EU hace algunos meses. La propuesta de paz contempla:

Concesiones territoriales por parte de Ucrania.

Garantías de seguridad occidentales para evitar una nueva invasión.

Trump lanza ultimátum

En la previa, el presidente de EU, Donald Trump, lanzó un ultimátum a ambos gobiernos para alcanzar un acuerdo: "Más le vale a Ucrania sentarse a la mesa, y rápido", declaró este lunes 16 de febrero a bordo del avión presidencial Air Force One rumbo a Washington D.C.

Ataques antes del diálogo

Horas antes de iniciar las conversaciones, Ucrania acusó a Rusia de lanzar 29 misiles y 396 drones contra su territorio. Según autoridades ucranianas, en estos nuevos hechos violentos, una persona murió y decenas de miles quedaron sin electricidad. Posteriormente, otro ataque con drones habría matado a tres empleados de una central eléctrica en Sloviansk, en el este del país.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sibiga, afirmó en redes sociales que el ataque demuestra desprecio por los esfuerzos de paz.

Rusia, por su parte, denunció ataques nocturnos y aseguró haber destruido más de 150 drones en regiones del sur y en la península de Crimea, ocupada por Moscú desde 2014.

