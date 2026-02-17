José Jerí pierde la presidencia interina de Perú por acusaciones de corrupción e inconducta en el cargo

Lima, Perú.- Por la mañana todavía era un misterio lo que pasaría con el presidente interino José Jerí; sin embargo, hace unas horas se confirmó que el Congreso de Perú aprobó este martes 17 de febrero de 2026 la destitución del tercer representante del Poder Ejecutivo más joven que ha tenido la nación. De hecho, el predecesor de Dina Boluarte tenía apenas cuatro meses al frente del gobierno.

¿De qué se le acusa?

José Enrique Jerí Oré es acusado de inconducta funcional y falta de idoneidad, por lo que la decisión se tomó durante un juicio político con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. Es necesario destacar que, como te informamos previamente en TRIBUNA, la fiscalía inició en enero una investigación preliminar contra el funcionario público por presunta corrupción vinculada a reuniones que sostuvo con dos empresarios chinos y de las cuales no existía constancia oficial.

Según reportan varios medios peruanos, la situación política del país ha sido complicada desde 2018, pues los ciudadanos han atravesado una fuerte inestabilidad en sus gobernantes; tanto así que cuatro presidentes fueron removidos y dos renunciaron al prever la posibilidad de enfrentar un escenario similar al que ocurrió este día con el también militante del partido político Somos Perú. Cabe destacar que únicamente un mandatario logró concluir su mandato interino en ese periodo.

José Jerí

¿Qué pasará ahora con Perú?

En lo que respecta a la presidencia, el jefe encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, anunció que el Parlamento elegirá el miércoles 18 de febrero de 2026 a un nuevo titular, quien asumirá la presidencia interina hasta el 28 de julio de 2026, fecha en que entregará el cargo a quien resulte ganador en las elecciones presidenciales programadas para el próximo 12 de abril del presente año.

¿Cuál es el destino de José Jerí?

Como te comentamos desde temprana hora, finalmente se determinó que el político regrese a su puesto como legislador hasta el final del actual periodo parlamentario, previsto también para el 28 de julio. Ante cualquier modificación o actualización sobre el tema, en nuestro portal te mantendremos informado con los detalles más relevantes sobre lo que está sucediendo en otras partes del mundo.

